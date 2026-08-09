Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels

Vincent Euvrard krijgt commentaar van een deel van de supporters na het late gelijkspel van Standard tegen Cercle Brugge. De Rouches creëerden kansen voor vier, vijf of zelfs zes goals, ook in de slotfase, maar de drievoudige wissel van de coach in de 70e minuut riep vragen op bij velen.

Het was een opvallende keuze: Dennis Ayensa, die met een twee mooie treffers het team op sleeptouw nam, werd rond het uur vervangen. Samen met hem verdwenen ook Alexis Trouillet en Bernard Nguene van het veld. Die wissels leidden tot onbegrip in de tribunes, maar Euvrard gaf na afloop zijn uitleg.

Volgens de coach was Nguene voor de voorbereiding de meest overtuigende spits, terwijl Bruny Nsimba een sterke seizoensstart maakte maar een kleine hamstringkwaal kreeg waardoor bescherming nodig was. "Op training deze week liet Dennis de beste indruk achter, maar we wisten dat hij maximaal 60 à 70 minuten kon geven. Hij leverde uiteindelijk een sterke prestatie en maakte twee goals", zei Euvrard. Hij verwees daarbij ook naar het gebrek aan opties in de aanval, onder meer door de afwezigheid van Timothé Nkada.

Ook Alexis Trouillet was geen zekerheid voor 90 minuten

De vervanging van Trouillet door Rayan Touzghar riep vragen op, omdat Trouillet een sterke match afwerkte. Euvrard lichtte toe dat Touzghar de nacht voor de wedstrijd ziek werd: "Rayan werd donderdagnacht ziek en bleef veel hoesten op vrijdag. Hij had echt last bij hoogintensieve inspanning. Mogelijk had hij kunnen starten, maar hij was niet fit genoeg voor meer dan een dertig minuten."

Over Trouillet zelf: "Hij voelde vorige week een lichte pijn aan de adductoren. In het middenveld tegen Juventus speelde het drietal goed en Alexis bevestigde vandaag veel positieve zaken, maar ook hij had nog niet de volle 90 minuten in de benen."

De reactie op de fluitconcerten voor Marco Ilaimaharitra

Toen Marco Ilaimaharitra bij zijn wissel uit het stadion stapte, klonken er fluitjes. Euvrard verdedigde zijn middenvelder: "Hij speelde de hele voorbereiding en wie zijn wedstrijd terugkijkt ziet dat hij 35 minuten heel, heel goed was. Nadien verloor hij kwaliteit, net als de rest van het team. Over het zoeken naar een vervanger op de transfermarkt: daar is nu niet het moment voor."





Dimitri Lavalée ontbrak verrassend genoeg zelfs op de bank. Euvrard gaf aan waarom: "Ik vond dat hij nog niet klaar was, daarom zat Daan Dierckx op de bank. Dimi komt van ver. Hij deed een degelijke voorbereiding, al liep zijn wedstrijd tegen Viktoria Köln niet zoals gehoopt. Wat wel positief is: hij heeft de minuten die hij kreeg goed verteerd."