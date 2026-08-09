Interview Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels

Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Vincent Euvrard krijgt commentaar van een deel van de supporters na het late gelijkspel van Standard tegen Cercle Brugge. De Rouches creëerden kansen voor vier, vijf of zelfs zes goals, ook in de slotfase, maar de drievoudige wissel van de coach in de 70e minuut riep vragen op bij velen.

Het was een opvallende keuze: Dennis Ayensa, die met een twee mooie treffers het team op sleeptouw nam, werd rond het uur vervangen. Samen met hem verdwenen ook Alexis Trouillet en Bernard Nguene van het veld. Die wissels leidden tot onbegrip in de tribunes, maar Euvrard gaf na afloop zijn uitleg.

Volgens de coach was Nguene voor de voorbereiding de meest overtuigende spits, terwijl Bruny Nsimba een sterke seizoensstart maakte maar een kleine hamstringkwaal kreeg waardoor bescherming nodig was. "Op training deze week liet Dennis de beste indruk achter, maar we wisten dat hij maximaal 60 à 70 minuten kon geven. Hij leverde uiteindelijk een sterke prestatie en maakte twee goals", zei Euvrard. Hij verwees daarbij ook naar het gebrek aan opties in de aanval, onder meer door de afwezigheid van Timothé Nkada.

Ook Alexis Trouillet was geen zekerheid voor 90 minuten

De vervanging van Trouillet door Rayan Touzghar riep vragen op, omdat Trouillet een sterke match afwerkte. Euvrard lichtte toe dat Touzghar de nacht voor de wedstrijd ziek werd: "Rayan werd donderdagnacht ziek en bleef veel hoesten op vrijdag. Hij had echt last bij hoogintensieve inspanning. Mogelijk had hij kunnen starten, maar hij was niet fit genoeg voor meer dan een dertig minuten."

Over Trouillet zelf: "Hij voelde vorige week een lichte pijn aan de adductoren. In het middenveld tegen Juventus speelde het drietal goed en Alexis bevestigde vandaag veel positieve zaken, maar ook hij had nog niet de volle 90 minuten in de benen."

De reactie op de fluitconcerten voor Marco Ilaimaharitra

Toen Marco Ilaimaharitra bij zijn wissel uit het stadion stapte, klonken er fluitjes. Euvrard verdedigde zijn middenvelder: "Hij speelde de hele voorbereiding en wie zijn wedstrijd terugkijkt ziet dat hij 35 minuten heel, heel goed was. Nadien verloor hij kwaliteit, net als de rest van het team. Over het zoeken naar een vervanger op de transfermarkt: daar is nu niet het moment voor."

Dimitri Lavalée ontbrak verrassend genoeg zelfs op de bank. Euvrard gaf aan waarom: "Ik vond dat hij nog niet klaar was, daarom zat Daan Dierckx op de bank. Dimi komt van ver. Hij deed een degelijke voorbereiding, al liep zijn wedstrijd tegen Viktoria Köln niet zoals gehoopt. Wat wel positief is: hij heeft de minuten die hij kreeg goed verteerd."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Cercle Brugge
Vincent Euvrard

Meer nieuws

LIVE: Mechelen zoekt inspiratie tijdens nieuwe hydratrion break Live

LIVE: Mechelen zoekt inspiratie tijdens nieuwe hydratrion break

15:02
📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

14:30
8
Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports De derde helft

Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports

15:00
‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

14:00
📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

13:30
‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

13:00
3
Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

12:30
2
OH Leuven zorgt wél voor stevig Belgisch succes in Champions League

OH Leuven zorgt wél voor stevig Belgisch succes in Champions League

12:30
“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

12:00
5
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

11:15
7
LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

10:52
LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

10:15
Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

20:14
'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

11:00
1
Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

10:15
2
JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

10:00
5
Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

09:45
Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

10:30
Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

09:30
Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

09:00
2
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

08:30
3
Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor Interview

Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor

22:00
2
Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"

Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"

07:00
6
Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking Reactie

Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking

06:30
1
Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel Reactie

Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel

23:29
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
7
Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL

Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL

22:45
Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

22:41
Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht

Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht

23:00
Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

21:30
4
AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

19:52
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
1
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 16:00 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’ Dog3 Dog3 over KAA Gent - KV Mechelen: 2-0 Union 60 Union 60 over Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - La Louvière: - den strep den strep over Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros Dirk1897 Dirk1897 over ‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’ stochanskys stochanskys over Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast" Swakke25 Swakke25 over “Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger" FCBalto FCBalto over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Caesar Cyriel Caesar Cyriel over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved