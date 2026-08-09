Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking

Frédéric De Meyer hield na de opener tegen Lommel een dubbel gevoel over. STVV creëerde kansen genoeg, maar liet de efficiëntie liggen. De trainer zag wel voldoende kwaliteit in het spel en maakte tegelijk duidelijk dat zijn kern nog versterking kan gebruiken.

STVV begon met een domper aan het nieuwe seizoen in de JPL. De Truienaars speelden 1-1 gelijk tegen promovendus Lommel, dat zich goed staande hield én wat geluk aan zijn zijde had.

"Er zat meer in als je de gehele wedstrijd bekijkt", oordeelde trainer Frédéric De Meyer. En hij heeft geen ongelijk, dat bewijzen ook de statistieken. "We hebben 32 keer richting doel getrapt, dan hebben we gewoon twee punten verloren."

Lommel startte sterk en voetbalde goed mee. "We begonnen minder goed aan de wedstrijd, maar nadien verliep het beter", geeft De Meyer toe. De coach houdt een wat dubbel gevoel over aan de wedstrijd, al is hij over het grote plaatje toch tevreden.

De Meyer wil extra spelers

"De kwaliteit van het spel was positief. Het zat hem in de details, we maakten zelf veel kleine foutjes. Ik ben tevreden over de wedstrijd en de kwaliteit, maar we moeten effciënter zijn", zegt De Meyer.

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De STVV-coach roept dan ook om extra versterking. "We hebben nog extra spelers nodig. Zeker op rechts hebben we nog iemand nodig die extra kwaliteit kan brengen. We zijn vier beslissende spelers verloren na vorig seizoen", besluit hij.