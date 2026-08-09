Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 6 reacties
Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Jupiler Pro League begint dit weekend aan een nieuw seizoen, maar volgens Marc Degryse is er meteen een opvallende vaststelling. Maar liefst negen van de achttien eersteklassers starten met een nieuwe hoofdtrainer.

De analist vraagt zich dan ook af of de Belgische clubs daarmee wel voldoende stabiliteit aan boord hebben. "Het eerste wat mij bij de start van de nieuwe competitie opvalt, is dat negen van de achttien eersteklassers beginnen met een nieuwe trainer", stelt Degryse in Het Laatste Nieuws. Vooral het feit dat verschillende coaches voor het eerst op eigen benen staan op het hoogste niveau, valt hem op.

De analist ziet daarin een potentieel risico. Nieuwe trainers hebben tijd nodig om hun ideeën over te brengen, terwijl clubs tegelijkertijd meteen resultaten verwachten. Bij verschillende teams is er bovendien opnieuw een andere sportieve koers uitgestippeld.

Ook Anderlecht vormt wat dat betreft een opvallend voorbeeld. Met Vítor Bruno staat er in het Lotto Park alweer een nieuwe trainer aan het roer. Voor paars-wit is hij zelfs al de vierde hoofdcoach in amper twaalf maanden tijd.

"Ik wil alleen maar aangeven: ik geloof best dat die mannen stuk voor stuk veelbelovende trainers zijn, maar ik hou mijn hart vast — als dit allemaal maar goed afloopt", klinkt het bij Degryse. "Het getuigt alvast niet van veel stabiliteit bij die clubs. Zij moeten wéér een nieuwe richting uit."

Ervaring boven doorverkoopwaarde

Degryse merkt daarnaast nog een andere trend op bij de Belgische topclubs. Op de transfermarkt lijkt er deze zomer meer nadruk te liggen op ervaring, persoonlijkheid en leiderschap. Clubs halen spelers die onmiddellijk een bijdrage moeten leveren, ook wanneer hun marktwaarde of potentiële doorverkoopwaarde minder groot is.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

AA Gent is volgens Degryse daar een duidelijk voorbeeld van. De Buffalo's haalden onder meer Christian Burgess binnen, een verdediger die vooral bekendstaat om zijn leiderschapskwaliteiten en fysieke aanwezigheid.

"Wie halen ze? Christian Burgess. Rik De Mil haalt hem niet voor zijn goeie voeten, hé. Hij haalt hem om leiderschap en een over-mijn-lijkmentaliteit in de kleedkamer te brengen", analyseert Degryse.

Ook bij Anderlecht en Antwerp ziet de analist een gelijkaardige strategie. Er wordt gezocht naar spelers die hun rol kennen, verantwoordelijkheid opnemen en de ploeg onmiddellijk sterker kunnen maken.

"Da's toch een opvallende trend: veel van onze topclubs die hun mercato laten draaien rond 'korte termijn'. Ze pakken spelers die duidelijk hun rol kennen, die niet naar individuele prestaties kijken maar die nadenken over hoe ze de ploeg beter kunnen maken."

België kijkt anders dan Engeland

Volgens Degryse staat die aanpak wel enigszins haaks op de evolutie die hij in het buitenland ziet. Vooral in Engeland merkt hij dat clubs vaker vasthouden aan een langetermijnproject met een trainer.

"Clubs waar trainers twee, drie seizoenen blijven, zorgen voor herkenbaarheid. Spelers weten wat ze aan hun trainer hebben. Dat zorgt voor duidelijkheid", aldus de analist.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

14:30
8
“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

12:00
5
‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

14:00
Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

12:30
2
📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

13:30
Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports De derde helft

Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports

15:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

08:30
3
Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

16:30
LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

10:52
LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

10:15
‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

13:00
3
OH Leuven zorgt wél voor stevig Belgisch succes in Champions League

OH Leuven zorgt wél voor stevig Belgisch succes in Champions League

12:30
Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

10:15
2
Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

09:45
Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

09:30
Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels Interview

Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels

11:30
2
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

11:15
7
'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

11:00
1
Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

09:00
2
JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

10:00
5
Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

10:30
Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking Reactie

Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking

06:30
1
Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht

Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht

23:00
Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel Reactie

Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel

23:29
Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL

Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL

22:45
Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

22:41
Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor Interview

Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor

22:00
2
Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

21:30
4
Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

20:14
Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

17:00
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
7
AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

19:52
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
1
Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

17:30
23
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 16:00 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’ Dog3 Dog3 over KAA Gent - KV Mechelen: 2-0 Union 60 Union 60 over Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - La Louvière: - den strep den strep over Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros Dirk1897 Dirk1897 over ‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’ stochanskys stochanskys over Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast" Swakke25 Swakke25 over “Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger" FCBalto FCBalto over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Caesar Cyriel Caesar Cyriel over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved