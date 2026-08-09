Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"

De Jupiler Pro League begint dit weekend aan een nieuw seizoen, maar volgens Marc Degryse is er meteen een opvallende vaststelling. Maar liefst negen van de achttien eersteklassers starten met een nieuwe hoofdtrainer.

De analist vraagt zich dan ook af of de Belgische clubs daarmee wel voldoende stabiliteit aan boord hebben. "Het eerste wat mij bij de start van de nieuwe competitie opvalt, is dat negen van de achttien eersteklassers beginnen met een nieuwe trainer", stelt Degryse in Het Laatste Nieuws. Vooral het feit dat verschillende coaches voor het eerst op eigen benen staan op het hoogste niveau, valt hem op.

De analist ziet daarin een potentieel risico. Nieuwe trainers hebben tijd nodig om hun ideeën over te brengen, terwijl clubs tegelijkertijd meteen resultaten verwachten. Bij verschillende teams is er bovendien opnieuw een andere sportieve koers uitgestippeld.

Ook Anderlecht vormt wat dat betreft een opvallend voorbeeld. Met Vítor Bruno staat er in het Lotto Park alweer een nieuwe trainer aan het roer. Voor paars-wit is hij zelfs al de vierde hoofdcoach in amper twaalf maanden tijd.

"Ik wil alleen maar aangeven: ik geloof best dat die mannen stuk voor stuk veelbelovende trainers zijn, maar ik hou mijn hart vast — als dit allemaal maar goed afloopt", klinkt het bij Degryse. "Het getuigt alvast niet van veel stabiliteit bij die clubs. Zij moeten wéér een nieuwe richting uit."

Ervaring boven doorverkoopwaarde

Degryse merkt daarnaast nog een andere trend op bij de Belgische topclubs. Op de transfermarkt lijkt er deze zomer meer nadruk te liggen op ervaring, persoonlijkheid en leiderschap. Clubs halen spelers die onmiddellijk een bijdrage moeten leveren, ook wanneer hun marktwaarde of potentiële doorverkoopwaarde minder groot is.



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AA Gent is volgens Degryse daar een duidelijk voorbeeld van. De Buffalo's haalden onder meer Christian Burgess binnen, een verdediger die vooral bekendstaat om zijn leiderschapskwaliteiten en fysieke aanwezigheid.

"Wie halen ze? Christian Burgess. Rik De Mil haalt hem niet voor zijn goeie voeten, hé. Hij haalt hem om leiderschap en een over-mijn-lijkmentaliteit in de kleedkamer te brengen", analyseert Degryse.

Ook bij Anderlecht en Antwerp ziet de analist een gelijkaardige strategie. Er wordt gezocht naar spelers die hun rol kennen, verantwoordelijkheid opnemen en de ploeg onmiddellijk sterker kunnen maken.

"Da's toch een opvallende trend: veel van onze topclubs die hun mercato laten draaien rond 'korte termijn'. Ze pakken spelers die duidelijk hun rol kennen, die niet naar individuele prestaties kijken maar die nadenken over hoe ze de ploeg beter kunnen maken."

België kijkt anders dan Engeland

Volgens Degryse staat die aanpak wel enigszins haaks op de evolutie die hij in het buitenland ziet. Vooral in Engeland merkt hij dat clubs vaker vasthouden aan een langetermijnproject met een trainer.

"Clubs waar trainers twee, drie seizoenen blijven, zorgen voor herkenbaarheid. Spelers weten wat ze aan hun trainer hebben. Dat zorgt voor duidelijkheid", aldus de analist.