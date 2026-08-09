JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

Bij KV Mechelen vertrekken de beste spelers vaak elke zomer. Het blijft dus een huzarenstukje wat Fred Vanderbiest heeft neergezet bij Mechelen. En daarvoor kreeg hij de contractverlenging én -verbetering die hij al even had verdiend.

Eind vorig seizoen waren er de nodige geruchten over een mogelijk vertrek van Fred Vanderbiest, omdat er de nodige interesse in hem was. KV Mechelen wist dan ook dat het moest gaan handelen en zijn coach waarderen voor zijn werk.

Het bestuur van KV Mechelen legde in juni een nieuw en meteen ook verbeterd contract voor zijn trainer. Mechelen en Vanderbiest kwamen daar mondeling snel tot een akkoord over en dus konden de andere geïnteresseerden hun interesse meteen opbrengen.

KV Mechelen houdt andere geïnteresseerde clubs af met nieuwe verbintenis met Fred Vanderbiest

Zowel OH Leuven als een paar buitenlandse clubs hadden Vanderbiest de voorbije maanden op het verlanglijstje gezet als mogelijke coach. De coach had een contract van onbepaalde duur, maar krijgt nu dus een fikse verbetering van zijn contract.

Op die manier kon Mechelen verder door met zijn T1, die na een pittig seizoen toch de top-6 wist te halen en dat met toch eerder beperkte middelen. Als er toch nog een ploeg zou komen aankloppen, dan kan Mechelen meer overhouden aan een eventuele 'verkoop' van de coach.

Vanderbiest geeft interesse toe

In aanloop naar het nieuwe seizoen - KV Mechelen begint op het veld van KAA Gent aan zijn nieuwe jaargang - heeft Vanderbiest de interesse toegegeven. "Er is via via wel eens gepolst, ja, maar ik zat hier goed. KV gaf mij tenslotte de kans om als T1 opnieuw op de voorgrond te treden."





Er was volgens Vanderbiest ook interesse uit Cyprus en de Championship. Het was dus afwegen of hij er sportief én financieel op vooruit zou gaan, maar ook hoe het familiaal zou passen. Na acht jaar bij Mechelen wilde hij ook niet zomaar vertrekken. "Ik ben pas één jaar opnieuw T1. Nu komt het erop aan te bevestigen", aldus de coach in De Zondag. OH Leuven koos uiteindelijk voor Timmy Simons.