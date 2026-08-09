Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

Noah Fernandez is sterk begonnen aan het seizoen. Voor de eerste competitiewedstrijd stond de 18-jarige Belg in de basis bij PSV tegen Fortuna Sittard en hij maakte meteen indruk: hij scoorde, speelde negentig minuten en leek zijn team bijna die drie punten te bezorgen.

Uiteindelijk eindigde het in 2-2 nadat Fortuna in de extra tijd nog gelijkmaakte, maar Noah Fernandez had op dat moment al veel indruk gemaakt. PSV kwam niet ongeschonden uit de eerste helft. In minuut 42 bracht Ole ter Haar Romeny Fortuna op voorsprong en dat was even een onverwachte domper voor de Eindhovenaren.

Na de pauze nam PSV het initiatief weer over en tien minuten na de rust, in de 55e minuut, kopte Ryan Flamingo hard binnen aan de tweede paal: 1-1. De beslissende actie kwam van Fernandez. In de 74e minuut liep PSV een snelle tegenaanval en de jonge aanvaller plaatste de afwerking vanaf de linkerkant: 2-1.

Noah Fernandez scoort opnieuw voor PSV Eindhoven

Voor Fernandez was het zijn tweede treffer voor de A-kern van PSV; zijn eerste doelpunt dateert van 17 mei tegen Twente. Deze keer leek hij met dat doelpunt voldoende te hebben gedaan om de overwinning veilig te stellen.

Noah Fernandez qui lance magnifiquement sa saison 😍⚽️



[ @ESPNnl ] pic.twitter.com/aSzJV5rOZS — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) August 8, 2026

In de toegevoegde tijd pakte Fortuna alsnog een punt: Édouard Michut werkte in de tweede minuut van de blessuretijd de gelijkmaker binnen. Fernandez liep daardoor mis om de held van de avond te worden, maar zijn optreden was niet onopgemerkt voorbijgegaan. Hij speelde de volledige wedstrijd en FotMob koos hem tot man van de match.





Een nieuwe Rode Duivel in wording?

PSV verlengde zijn contract begin dit jaar tot juni 2030, en Transfermarkt schat zijn marktwaarde op ongeveer vier miljoen euro. Met zo'n wedstrijden en die leeftijd zal hij ongetwijfeld interesse wekken bij Marc van Bommel, de nieuwe bondscoach van België. Fernandez staat nu op een punt waarop hij zowel bij zijn club als mogelijk in de nationale selectie verder naam kan maken.