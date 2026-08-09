'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

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Het is Dévy Rigaux menens. Nadat hij eerder al uitpakte met Nacho Ferri van KVC Westerlo. Nu wil hij ook bij OH Leuven komen shoppen, al zal dat geen makkelijke zaak gaan worden zo lijkt het wel. Dat is ondertussen al even duidelijk.