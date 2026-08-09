Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

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Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

Club Brugge staat op het punt een nieuwe offensieve versterking binnen te halen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Romain Esse nog slechts één stap verwijderd van een transfer van Crystal Palace naar Blauw-Zwart. (Lees meer)

‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

Yaimar Medina staat steeds nadrukkelijker op de radar van Europese topclubs. De 21-jarige verdediger van KRC Genk wordt nu ook gelinkt aan Sporting CP, maar de Portugezen zijn lang niet de enige geïnteresseerde club. (Lees meer)

📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

SK Beveren staat dicht bij een opvallende transfer. De promovendus wil Elohim Kaboré tijdelijk overnemen van het Zweedse Hammarby. Volgens transferjournalist Anel Avdić gaat het om een huurdeal met koopoptie voor de 19-jarige Burkinese spits. (Lees meer)

‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

Union SG lijkt opnieuw een enorme transferklapper te kunnen realiseren. Anan Khalaili staat volgens Israëlische media in de belangstelling van Crystal Palace, dat bijna 30 miljoen euro zou willen betalen. Daarmee kan de Israëliër de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis worden. (Lees meer)

'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

Het is Dévy Rigaux menens. Nadat hij eerder al uitpakte met Nacho Ferri van KVC Westerlo. Nu wil hij ook bij OH Leuven komen shoppen, al zal dat geen makkelijke zaak gaan worden zo lijkt het wel. Dat is ondertussen al even duidelijk. (Lees meer)

JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

Bij KV Mechelen vertrekken de beste spelers vaak elke zomer. Het blijft dus een huzarenstukje wat Fred Vanderbiest heeft neergezet bij Mechelen. En daarvoor kreeg hij de contractverlenging én -verbetering die hij al even had verdiend. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem wil Musa Malik

Zulte Waregem is op zoek naar spelers om zich mee te gaan versterken. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij Musa Malik, een zeventienjarige Nigeriaan die momenteel de dienst uitmaakt bij Ikorodu City FC. In diverse Afrikaanse media wordt gewag gemaakt van een mogelijk vertrek naar Europa.

Ook vanuit andere landen is er interesse in Malik, dus het is nog maar de vraag welk team hem uiteindelijk zal kunnen gaan losweken bij Ikorodu City FC, waar hij ondertussen ook al sier maakte bij de U20. We houden de deal zeker verder in de gaten, maar met oog op de toekomst kan het opnieuw een interessante deal worden voor Essevee.

Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

KRC Genk speurt al eens graag de markt af op zoek naar jong talent. In die optiek hebben ze nu ook Christopher Fitanidis op de radar staan. Zowel qua positie als qua naam doet hij een beetje denken aan Kos Karetsas. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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