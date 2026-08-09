Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

Beveren keert terug naar de Jupiler Pro League, maar Patrick Goots verwacht geen zorgeloos seizoen. De voormalige spits ziet vooral de stap omhoog als een stevige uitdaging voor de Waaslanders.

Goots kijkt uit naar Beveren

De terugkeer van Beveren naar de Jupiler Pro League kan op veel sympathie rekenen bij Patrick Goots. De voormalige aanvaller heeft een verleden bij de club en kijkt ernaar uit om opnieuw naar de Freethiel te trekken. Toch verwacht hij niet dat Beveren zomaar een zorgeloos seizoen tegemoet gaat.

“Ik ga liever naar de Freethiel dan naar bijvoorbeeld Dender, waar ik nauwelijks oude bekenden tegen het lijf loop”, vertelt Goots in Gazet van Antwerpen. De analist ziet met Beveren, Kortrijk en Lommel maar liefst drie voormalige clubs van zichzelf opnieuw op het hoogste niveau aantreden.

Ongeslagen reeks onder druk

Beveren promoveerde na een bijzonder sterk seizoen waarin het een volledige jaargang in tweede klasse ongeslagen bleef. Maar volgens Goots mag die indrukwekkende reeks niet zomaar worden doorgetrokken naar de Jupiler Pro League.

“De eerste klasse is toch van een hoger niveauke”, merkt hij op. De Waaslanders zullen meteen moeten wennen aan een hogere intensiteit, betere tegenstanders en een veel kleinere foutenmarge.

Dat blijkt volgens Goots meteen uit de openingswedstrijd. Beveren begint namelijk tegen Antwerp, bovendien in een regionale derby. Een loodzware start voor een promovendus die nog moet ontdekken waar zijn plafond op het hoogste niveau ligt.



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Nieuwe coach krijgt zware opdracht

Ook op de trainersbank begint Beveren aan een nieuw hoofdstuk. De Nederlander Tim Bakens staat voor zijn vuurdoop als hoofdcoach op het hoogste Belgische niveau. Goots is benieuwd of diens aanvallende voetbal voldoende rendement zal opleveren.

“Ik ben benieuwd hoe zijn offensieve denkwijze over voetbal zal aanslaan bij een kleine Belgische eersteklasser”, aldus Goots in Gazet van Antwerpen.

De verwachtingen zijn dus niet onverdeeld positief. Bakens zal niet alleen zijn speelstijl moeten implementeren, maar tegelijk resultaten moeten behalen in een competitie waarin Beveren financieel minder slagkracht heeft dan heel wat concurrenten.

Goots voorspelt moeilijk seizoen

Vooral de transfermogelijkheden baren Goots zorgen. Beveren beschikt niet over onbeperkte middelen en zal dus creatief moeten zijn op de transfermarkt.

“Het geld stroomt ook niet van alle kanten naar het Waasland om transfers te doen”, stelt Goots. Zijn conclusie is dan ook duidelijk: “Ik verwacht dat Beveren voor een moeilijk seizoen staat.”