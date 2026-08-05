Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

Marc Coucke stapt donderdag opnieuw mee op het Europese toneel met Anderlecht. De eigenaar van paars-wit reist mee naar Thessaloniki voor het duel met PAOK en dat is opvallend, want de voorbije jaren bleef hij bij Europese verplaatsingen vaak weg.

Zijn aanwezigheid lijkt vooral een signaal van vertrouwen in de nieuwe sportieve koers die onder coach Vitor Bruno wordt ingezet.

Na jaren afwezigheid opnieuw mee op Europese verplaatsing

De delegatie van Anderlecht vertrok donderdagmiddag richting Griekenland voor de heenwedstrijd tegen PAOK in de derde voorronde van de Europa League. Aan boord van het vliegtuig zat ook een opvallende passagier: Marc Coucke.

Voor de eigenaar van de club is het geen gewoonte meer geworden om Europese uitwedstrijden bij te wonen. Zijn laatste zichtbare aanwezigheid tijdens een Europese verplaatsing dateerde al van maart 2023, toen Anderlecht het opnam tegen Villarreal, schrijft La Dernière Heure. Sindsdien bleef Coucke bij de meeste Europese trips uit beeld.

Dat hij nu wel opnieuw meereist, zegt veel over het belang dat hij hecht aan deze nieuwe fase bij Anderlecht. De club kende de voorbije seizoenen sportief wisselende resultaten en wil onder Vitor Bruno opnieuw een duidelijke identiteit ontwikkelen.

Coucke gelooft in het nieuwe Anderlecht van Vitor Bruno

Na de overwinning tegen Hammarby in de vorige kwalificatieronde was Coucke alvast zichtbaar tevreden. De eigenaar zakte na het laatste fluitsignaal af naar het veld om de Portugese coach uitgebreid te feliciteren.



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Dat moment stond in schril contrast met de teleurstelling na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. Die nederlaag kwam hard aan bij Coucke, die sindsdien samen met de sportieve leiding werk maakte van een nieuwe aanpak.

Met Vitor Bruno aan het roer en Antoine Sibierski als sportief directeur moet Anderlecht opnieuw stappen vooruit zetten. De aanwezigheid van Coucke in Thessaloniki kan dan ook gelezen worden als een steunbetuiging aan het nieuwe project.

Vertrouwen herstellen na moeilijke periode met supporters

De relatie tussen Coucke en een deel van de Anderlecht-aanhang blijft nochtans gevoelig. Ook deze zomer waren er nog protestacties van de harde kern van de supportersgroep BCS tegen het beleid en de eigenaarsstructuur van de club.

Sinds Coucke in 2018 Anderlecht overnam, kreeg hij regelmatig kritiek te verwerken. De hoge verwachtingen werden niet ingelost en de sportieve resultaten bleven onder de maat van wat de supporters van de recordkampioen verwachten.

Toch probeert de club nu opnieuw rust te creëren. De sportieve keuzes van deze zomer moeten zorgen voor een nieuwe dynamiek, met meer aandacht voor ontwikkeling, gerichte transfers en een competitieve kern.