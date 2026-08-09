Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

Dani van den Heuvel is ambitieus aan zijn avontuur bij OH Leuven begonnen. De Nederlandse doelman wil vooral één ding: spelen. Dat Tobe Leysen nog op de club is, verandert daar weinig aan. De concurrentiestrijd gaat hij vol vertrouwen aan.

Duidelijk doel bij OH Leuven

Dani van den Heuvel is intussen een maand actief bij OH Leuven en lijkt zich uitstekend te voelen bij zijn nieuwe club. De Nederlandse doelman maakte de overstap met een duidelijk doel voor ogen: eindelijk voluit de kans krijgen om eerste doelman te worden.

“Een kans om eerste doelman te worden. Dat is op dit moment voor mij het belangrijkste”, vertelt Van den Heuvel aan Het Laatste Nieuws. Vorig seizoen kreeg hij bij Club Brugge kansen door blessures van andere doelmannen. Die mogelijkheden greep hij aan om zich te tonen.

Nu wil de Nederlander een volgende stap zetten. Regelmatig spelen moet hem niet alleen meer ervaring opleveren, maar hem ook de kans geven om zich verder te ontwikkelen.

Warm onthaal in Leuven

Zijn eerste maand in Leuven verliep naar eigen zeggen behoorlijk druk. Naast het voetbal moest Van den Heuvel ook een woning zoeken en verhuizen. Toch maakte de spelersgroep de aanpassing een stuk eenvoudiger.

“Het zit ‘m in die kleine dingen”, klinkt het. Volgens de doelman werd hij vanaf het begin opgenomen in de groep. Dat sociale karakter ligt hem duidelijk goed.





Van den Heuvel voelt zich naar eigen zeggen snel thuis en heeft ondertussen met heel wat ploegmaats een goede band opgebouwd. Ook het contact met ex-Leuven-doelman Nordin Jackers verliep opvallend positief.

Concurrentie met Tobe Leysen

Bij OH Leuven wacht Van den Heuvel echter nog een stevige uitdaging. Tobe Leysen is nog altijd aanwezig en dus is de strijd om de nummer één-positie helemaal open.

Van den Heuvel ziet die concurrentie niet als een probleem. Integendeel. “Dan moeten we uitvechten wie nummer één wordt. Daar is ook niets mis mee, want zo kunnen we mekaar nog meer pushen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Geen excuses, wel presteren

De Nederlander houdt zich bovendien opvallend rustig over de toekomst van Leysen. Als zijn concurrent vertrekt, verandert er iets. Maar als Leysen blijft, is Van den Heuvel klaar voor de strijd.

Zijn boodschap is duidelijk: excuses zijn er niet. “Als je speelt, moet je presteren. Zo werkt het gewoon”, besluit hij.