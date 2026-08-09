Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”
Foto: © photonews
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Coaches in België, het is en blijft een speciaal gegeven. De vraag is nu al wie er allemaal zal worden ontslagen dit seizoen. Het is koffiedik kijken, maar het zullen er wel weer veel zijn – dat lijkt al op voorhand vast te staan. Hein Vanhaezebrouck merkt een aantal zaken op.

Wie de eerste coach wordt die ontslagen zal worden? Dat is moeilijk te voorspellen. Maar niemand zit al twee jaar bij dezelfde ploeg, dat valt wel meteen op. En dus is het trainerskerkhof heel dik bezaaid. De vraag is ook meteen: wat dit seizoen?

Hein Vanhaezebrouck merkt wel op dat er steeds meer assistenten de plak zwaaien bij hun team, nadat ze er hun hoofdcoach vervangen. De T2 die T1 wordt, is dat een goede zaak of niet? Volgens Vanhaezebrouck mag het ook niet te veel worden.

Het trainerskerkhof van de Jupiler Pro League is al jaren groot

“We zien het de laatste jaren wel vaker: een T2 die plots hoofdcoach wordt. Ik vind het geen slechte evolutie, maar het is wel veel. Misschien wel te veel. Sommigen hebben het in zich om hoofdcoach te worden, anderen niet. En dan merk je dat soms maar na één of twee jaar”, aldus Vanhaezebrouck in Sjotcast.

“We gaan nu ook al buitenlandse T2’s in huis halen. Antwerp? Bijvoorbeeld. Maar het mag dus niet te veel worden. Het zijn de goedkope opties, dat besef ik ook wel. Het zijn betaalbare opties en er zijn er met heel veel kwaliteiten die perfect slagen.”

Een goede T2 zijn? Dat is geen garantie op een goede T1 zijn

“Maar het is geen garantie dat elke T2 ook een goede T1 is. Hans Cornelis is ook al opnieuw T2 onder de coach die hij opvolgde. Voor Frédéric De Meyer wordt dat niet makkelijk bij STVV. Het is geen cadeau en ik hoop dat het bestuur dat ook beseft en dat zij niet willen dat ze opnieuw derde eindigen.”

Wel merkt de coach op dat Vitor Bruno meteen veel lof krijgt bij RSC Anderlecht, al is het wel geen compliment voor de vele Belgische coaches van vorig seizoen dat het net een Portugees is die lof krijgt omdat hij opnieuw vuur krijgt in een ploeg als Anderlecht.

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