Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'
Foto: © photonews
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KRC Genk speurt al eens graag de markt af op zoek naar jong talent. In die optiek hebben ze nu ook Christopher Fitanidis op de radar staan. Zowel qua positie als qua naam doet hij een beetje denken aan Kos Karetsas.

Deze zomer speelde KRC Genk Kos Karetsas kwijt voor heel wat miljoenen en nu lijkt het erop dat ze met Christopher Fitanidis de Karetsas van de toekomst zouden kunnen gaan (proberen) binnen te halen deze zomer.

De jonge Griekse Amerikaan is amper vijftien jaar oud, maar de vleugelspeler heeft al heel wat adelbrieven voor te leggen. Volgens Griekse bronnen zou hij nu in de belangstelling staan van KRC Genk, dat snel wil handelen al ligt dat moeilijk gezien de leeftijd van de speler.

KRC Genk wil vijftienjarige winger in huis halen

Internationale transfers liggen moeilijk onder de zestien jaar en dus is de vraag hoe Genk er gaat voor zorgen dat ze Christopher Fitanidis snel in huis kunnen halen. Het laatste woord is sowieso nog niet gezegd over de zaak, zoveel is nu al duidelijk.

Christopher Fitanidis is een jeugdinternational voor de Verenigde Staten. De jongeling maakte ondertussen al zijn debuut bij de U15 van de USA en lijkt op termijn ook zeker in aanmerking te kunnen komen voor verdere stappen binnen Team USA.

Amerikaanse kapers op de kust voor Christopher Fitanidis

Ondertussen maakte hij ook al speelminuten in de lagere reeksen van het Amerikaanse voetbal en hij staat al in de belangstelling van ploegen uit de beloftenreeksen van de MLS. Daardoor wordt het ook zaak voor Genk om snel te handelen.

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Anders zou hij wel eens in het Amerikaanse systeem terecht kunnen komen en via universiteiten en het college-systeem in de MLS terecht kunnen gaan komen op termijn. En dan zou de jonge Griekse Amerikaan mogelijk ook meteen veel duurder worden dan het koopje dat hij op dit moment nog kan zijn. Dimitri De Condé heeft dus andermaal werk aan de winkel. 

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