LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

Weinig ploegen die afgelopen zomer zo'n metamorfose zijn ondergaan dan de oudste club van ons land. De Bosuil moet zich straks achter een praktisch volledig veranderd elftal scharen op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen. En dat tegen een nieuwkomer die niet te onderschatten valt.

Vandenhaute & Toby

Het zou oneerbiedig zijn tegenover de geschiedenis van het stamnummer 1 om te spreken van een Antwerp 2.0. Als je in 1880 opgericht bent en in de vorige eeuw vier titels hebt gepakt, mag je de geschiedenis van Antwerp niet uitvlakken om enkel over de afgelopen 9 jaar met voorzitter Paul Gheysens te spreken.

De flamboyante West-Vlaamse zakenman bezorgde de Great Old met zijn miljoenen wel een historische dubbel in 2023 maar daarna ging het snel bergaf met de club, vooral op financieel vlak. Een nieuw tijdperk is afgelopen zomer aangebroken met voorzitter Jacques Vandermeiren maar vooral hoofdaandeelhouder Wouter Vandenhoute en ook clublegende Toby Alderweireld als mede-eigenaar van de club.

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Door de financiële situatie moest Antwerp de voorbije maanden afscheid nemen van Van Den Bosch, Janssen, Kerk, Praet, Kouyaté, Corbanie, Bijl, Benitez, Al-Sahafi, Diawara en Engels. Een stevig lijstje met heel wat basisspelers ertussen. Inkomend werd er ook al stevig gewerkt met onder andere de comeback van Frey en de komst van Jupiler Pro League-bekenden Busi & Ibrahim Salah. Al werd er vooral jong talent binnengehengeld. En met Marvin Compper werd er en nieuwe trainer overtuigd die zijn debuut zal maken als T1.

Ongeslagen Beveren



Zondagavond sluit Antwerp de eerste speeldag van het nieuwe seizoen af met een duel tegen SK Beveren, de kampioen van de Challenger Pro League vorig jaar. En niet zomaar de kampioen, maar wel de ongeslagen kampioen. Een uniek kunststukje waarvan de trainer Marink Reedijk ondertussen de Freethiel al verlaten heeft. Technisch directeur Bob Peeters heeft met Tim Bakens een nieuwe trainer gevonden die straks ook zal debuteren als T1.

Start Antwerp met een overwinning aan het nieuwe hoofdstuk in hun rijke clubgeschiedenis of zorgt SK Beveren meteen voor een verrassing door op de Bosuil punten weg te kapen? Volg het vanaf 19:15 hier straks live!