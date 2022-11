Antwerp bekert door na penaltythriller tegen SK Beveren: Mbokani held en antiheld tegen ex-ploeg

SK Beveren heeft er lang in mogen geloven maar Antwerp bekert een ronde verder. Tien Antwerp-spelers stonden lang op de rand van de uitschakeling maar wonnen met strafschoppen. Mbokani scoorde tweemaal tegen Antwerp maar miste in de strafschoppenreeks.

De wedstrijd die veranderde na de rode kaart voor Vincent Janssen? De wedstrijd van Dieumerci Mbokani nadat hij zijn huidige ploeg op en over zijn ex-ploeg gidst? We hadden tijdens de wedstrijd al wel wat mogelijke titels klaarstaan over het bekerduel tussen Beveren en Antwerp.

© photonews

De rode kaart na tien minuten voor Vincent Janssen was hard van ref De Cremer, al kwam de hand van Janssen wel op het gelaat van Vukotic terecht. Het kwam de wedstrijd allerminst ten goede want Antwerp miste een targetman vooraan om het overwicht ook om te zetten in schoten op doel/doelpunten.

Vlak voor rust lukte het dan toch. Stengs nam een pass van Bataille mee met de zool en met een gelukje, via Bateau én Tshimanga, stond hij oog in oog met een grabbelende Reus. Die werd ook omspeeld en zo kon Stengs zijn eerste doelpunt in een Antwerp-shirt maken.

© photonews

Beveren moest uit een ander vaatje tappen en kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd gedurende de tweede helft. Met nog een kwart wedstrijd te gaan werd dat overgewicht ook omgezet in een doelpunt. Wie anders dan Dieumerci Mbokani wist de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Hij volgde het beste nadat Barry naast de voorzet van Coopman trapte en verschalkte Butez met een lage schuiver.

© photonews

Tien minuten later stond de Freethiel helemaal in lichterlaaie toen Mbokani zijn kunststukje nog eens opnieuw deed. De voorzet kwam opnieuw vanop rechts. Ditmaal kopte De Laet tegen Barry waardoor de bal pardoes voor de voeten van Mbokani kwam te liggen aan de rand van de kleine baklijn. Zulke kansen laat Mbokani niet liggen en zo stond het 2-1.

Beveren leek zich klaar te maken voor een feestavond door de 2e uit de Jupiler Pro League uit de beker te kegelen maar The Great Old kreeg wat hulp uit Beverse kant om toch nog langszij te komen. Een kopbal van Frey werd door Tshimanga ongelukkig in eigen doel gewerkt.

De verlengingen bracten veel strijd maar weinig kansen en dus moesten strafschoppen winnaar van dit duel aanduiden.

Die begonnen heel slecht voor Beveren. Kapitein Hoggas miste de eerste elfmeter met een slechte panenka en Mbokani trapte over. Antwerp faalde niet, uiteindelijk trapte Balikwisha de 4e en beslissende strafschop voorbij Reus.