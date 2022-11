De Decker kan ontgoocheling niet verbergen na uitschakeling in beker: "Opgeheven hoofd? Vooral heel zuur"

Het mocht niet zijn voor SK Beveren in de beker. Bijna had de leider in 1B de tweede uit 1A uitgeschakeld maar strafschoppen beslisten daar anders over.

Het is moeilijk om over de wedstrijd te praten zonder de rode kaart van Vincent Janssen na 10 minuten te benoemen. "Dat is sowieso bepalend", weet Beveren-trainer Wim De Decker ook. "Maar tegen een van de betere clubs uit België zetten we toch op meerdere momenten onze voet naast die van hen. In de tweede helft namen we het initiatief over en hadden we de controle na de 2-1."

En toch kwam Antwerp langszij, via een own goal. Ook bij het eerste tegendoelpunt had Antwerp wat meeval voordat de bal in doel ging. "Zo twee doelpunten tegen krijgen", dat ben ik niet gewoon van mijn team. Op dit niveau tegen zo'n tegenstander betaal je dat cash", beseft De Decker maar al te goed.

Competitie > beker

De trainer van Beveren had toch enkele wijzigingen aangepast in zijn team in vergelijking met de vorige competitiewedstrijden en de reden was tweeledig. Ten eerste wou hij zich aanpassen aan de tegenstander maar dat liep niet zoals verwacht. "We dachten dat ze hun driehoek op het middenveld aanvallender zouden aanpakken maar dat bleek niet het geval te zijn."

De tweede reden is de wedstrijd tegen Lierse van zondag, een belangrijk duel met het oog op promotie naar volgend seizoen toe. "We moeten er niet flauw om doen maar de competitie is voor Beveren als club op dit moment belangrijker, al hebben we er alles aan gedaan om te winnen vandaag", voegt hij er nog aan toe.

Het vizier op de verplaatsing naar het Lisp dus. "Nu nog met een heel zuur gevoel maar dat zal morgen wel plaats maken voor een opgeven hoofd. Later zal ik heel trots kunnen zijn op wat mijn spelers vandaag gebracht hebben", besluit Wim De Decker.