🎥 Kylian Mbappé heeft groot nieuws aangekondigd in videoboodschap

Kylian MbappƩ heeft in een video op X zijn afscheid aangekondigd. Hij nam uitgebreid het woord om iedereen te bedanken.

Mbappé is aan zijn laatste wedstrijden bij PSG bezig. Hij deed dat in een videoboodschap op zijn sociale media.

“Ik heb altijd gezegd dat ik jullie zou spreken wanneer de tijd rijp was. Ik wil aankondigen dat het mijn laatste jaar bij Paris Saint-Germain is. Ik zal niet verlengen, het avontuur loopt over enkele weken ten einde”, klinkt het.

“Zondag speel ik mijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes. Dat met heel wat emoties. Vele jaren heb ik de kans en de eer had om deel uit te maken van de grootste Franse club", zei de superster.

“Ik wil in de eerste plaats de ploegmaats, coaches, sportieve directeurs en alle stafleden bedanken om me te vergezellen. Het is hard en ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om mijn land te verlaten.”

“Ik denk dat ik na zeven jaar nood heb aan een nieuwe uitdaging. Deze club zal voor altijd in mijn geheugen gegrift staan. Bedankt allemaal. Ik hoop dat we kunnen afsluiten met een nieuwe trofee. Jullie zitten voor altijd in mijn hart. Ici c'est Paris.”

Mbappé wordt al lange tijd gelinkt aan een vertrek naar Real Madrid, maar daar repte hij met geen woord over.