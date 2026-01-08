José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

José Mourinho heeft hard ingegrepen na de pijnlijke 3-1-nederlaag van Benfica tegen Braga in de halve finale van de Portugese League Cup. De Portugese topclub zag zo de finale aan zich voorbijgaan en de coach besloot zijn spelers meteen op het matje te roepen.

Mourinho verplichtte zijn selectie om de komende dagen op het trainingscomplex in Seixal te verblijven. “De spelers zullen hier slapen. Donderdag is er training en de dag daarna ook”, klonk het onverbloemd op de persconferentie na afloop van de wedstrijd.

De trainer spaarde zijn groep allerminst. “Ik hoop dat ze niet slapen en ’s nachts net zoveel nadenken als ik. Dan kunnen we morgen eindelijk eens praten, want in de kleedkamer werd net niets gezegd. Dat was een monoloog en ik hou niet van eindeloze monologen. Ik verkies een dialoog”, aldus Mourinho.

José Mourinho liet zijn spelers niet naar huis gaan na de nederlaag tegen Braga

Door de uitschakeling tegen Braga mist Benfica de finale van de Taça da Liga, die zondag wordt afgewerkt. De focus moet nu snel weer naar de competitie en de beker, met volgende week woensdag een kwartfinale in de Portugese beker tegen FC Porto.

Ondanks de nederlaag weigert Mourinho de moed te laten zakken. “De sfeer was gespannen, maar ik weiger te geloven dat een speler van Benfica nerveus wordt voor een halve finale. Dan is hij geen waardige Benfica-speler. Toch trekken we met vertrouwen naar de volgende wedstrijd.”



Het was bovendien de eerste competitieve nederlaag van Mourinho dit seizoen in Portugal. In de competitie staat Benfica wel al tien punten achter op FC Porto, dat tot dusver foutloos blijft.