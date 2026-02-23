Na het WK-sprookje: zeer slecht nieuws over Dick Advocaat

Dick Advocaat stapt per direct op als bondscoach van Curaçao. De Nederlander, die het land historisch naar het WK loodste, kiest ervoor om zich volledig op zijn dochter te richten.

Dick Advocaat schreef een tijdje geleden geschiedenis. Hij loodste Curaçao voor het in eerst in de geschiedenis naar het Wereldkampioenschap voetbal. Het kleinste land ooit op een WK.

Maar nu zal de Nederlander, die ooit ook bondscoach van België was, zelf niet meereizen naar Noord-Amerika. Advocaat stopt namelijk per direct als bondscoach van Curaçao. De reden gaf hijzelf mee.

Dick Advocaat neemt "logische beslissing"

Hij zal zich namelijk volledig richten op zijn dochter, die met gezondheidsproblemen kampt. "Ik heb altijd gezegd dat familie vóór voetbal komt", aldus Advocaat in een statement van de voetbalbond van Curaçao. "Dit is dan ook een logische beslissing."

"Dat gezegd zijnde, zal ik Curaçao, de mensen en mijn collega’s enorm missen. Ik beschouw het kwalificeren van het kleinste land ter wereld voor het WK als een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Ik ben trots op mijn spelers, staf en bestuursleden die in ons geloofden", besluit Advocaat.

De 63-jarige Fred Rutten neemt over als zijn opvolger. Hij was eerder al actief bij FC Twente, PSV, Feyenoord en Schalke 04. "Het is een moeilijke periode voor Dick en ik wens hem en zijn familie veel sterkte."





"Dick is een icoon in het wereldvoetbal. Het is een echte eer om zijn werk voort te zetten. Ik heb uitgebreid met hem en zijn staf gesproken en zal dezelfde lijn blijven volgen. Curaçao mag van mij dezelfde toewijding en inzet verwachten", besluit Rutten.