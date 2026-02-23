Strijdt Westerlo mee voor de Champions' Play-offs? Coach Issame Charaï antwoordt

Strijdt Westerlo mee voor de Champions' Play-offs? Coach Issame Charaï antwoordt
Foto: © photonews

Westerlo blijft indruk maken in de competitie. Na de 2-1-zege tegen Charleroi pakken de Kemphanen 9 op 12 en sluipen ze dichter bij de top zes. Het vertrouwen groeit stilaan in het Kuipje.

Westerlo is goed bezig. De Kemphanen boekten zondag een 2-1-zege tegen Charleroi. Zo pakten ze 9 op 12 in de laatste vier wedstrijden. Er werd enkel verloren van seizoensrevelatie STVV.

"Ik ben heel trots op de jongens", zei trainer Issame Charaï volgens Sporza na de overwinning tegen de Carolo's. "Dit is een knappe prestatie tegen Charleroi, dat echt een heel goede ploeg is met veel kwaliteiten en ambitie."

Eerste comeback thuis dit seizoen

Charaï benadrukt dat het zeker geen evidente zege was. Het is immers al lang geleden dat Westerlo nog iets goedmaakte in eigen huis. "Het is ook de eerste keer dit seizoen dat we thuis van een achterstand kunnen terugkomen en winnen."

"Dit is heel mooi en ik vond het ook een heel goede wedstrijd. Als we op voorsprong komen, kunnen we meestal wel de wedstrijd winnen. Bij een achterstand heb je iets meer karakter en rust nodig en dat hebben we goed gedaan. We zijn blijven voetballen en niet beginnen pompen. We hebben ons aan het gameplan gehouden en dat heeft gerendeerd. Ik ben superblij met de drie punten en de prestatie van de jongens", gaat Charaï verder.

Play-offs voorzichtig in het vizier?

En wat volgt er nu nog voor Westerlo? De club uit de Kempen staat op gelijke hoogte met Standard in het klassement. Beide ploegen tellen 34 punten. KAA Gent, dat zesde staat, heeft slechts twee eenheden meer. "De Champions' Play-offs? Voor elke club moet de doelstelling het hoogst haalbare zijn."

Lees ook... Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot

"We willen elke wedstrijd onze job doen en beter doen dan de vorige wedstrijd. In de terugronde lukt dat wel, op een dipje tegen STVV na. We moeten op dit elan voortgaan. We moeten niet euforisch worden, maar het is wel een mooie overwinning", besluit Charaï.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Westerlo
Issame Charaï

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

