Anderlecht-speler geeft toe: "Dit was de moeilijkste tegenstander die ik ooit tegenkwam"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Elindus Arena
Anderlecht-speler geeft toe: "Dit was de moeilijkste tegenstander die ik ooit tegenkwam"
Foto: © photonews

RSC Anderlecht pakte een 2-4-zege op het veld van SV Zulte Waregem, maar makkelijk ging het allerminst. Paars-wit stond bij de rust 0-3 voor, toch moest het na de pauze nog stevig bibberen.

De overwinning komt er in een periode waarin Anderlecht ook naast het veld zoekende is. Op het veld in Waregem zagen ze eerst af, maar scoorden drie keer in vier minuten. “We hebben drie snelle goals gescoord", vertelde Mihajlo Ilic na afloop. “We hadden dit verwacht en ons goed voorbereid. We wisten dat zij in de tweede helft sterk zouden starten.”

Dat bleek ook. Zulte Waregem was na rust de betere ploeg en kreeg kansen. “Misschien hadden ze in de eerste twintig minuten wat mogelijkheden, maar dat is normaal, ze spelen thuis met hun fans", aldus Ilic. “Het belangrijkste is de drie punten.”

Mihajlo Ilic kende moeilijke maanden toen hij niet speelde onder Besnik Hasi

Voor Ilic persoonlijk waren het intense weken. Onder Besnik Hasi kwam hij amper aan spelen toe. Door de blessure van Marco Kana staat hij eindelijk in de basis. “Nu voel ik me goed. Ik speelde de laatste wedstrijden en had vertrouwen. Ik wachtte op mijn kans en die is gekomen. Vooral die eerste match na twee maanden niet spelen, was moeilijk. Maar vorige match, tegen La Louvière, hebben Lucas en ik het goed gedaan.”

De Servische verdediger moest het onder meer opnemen tegen Anosike Emanta, een fysiek sterke spits van maar liefst 2m02. “Misschien was dit een van de moeilijkste wedstrijden die ik heb gespeeld. Hij is mijn moeilijkste tegenstander ooit geweest. Hij is sterk en goed met de bal. Als je hem laat spelen, kan hij het verschil maken.”

Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden"
Ondanks het bibberen in de tweede helft overheerst tevredenheid. “We geven altijd ons maximum", besloot Ilic. Anderlecht neemt de drie punten mee naar Brussel, maar weet dat er zowel op als naast het veld nog werk aan de winkel is.

Anderlecht
Zulte Waregem
Mihajlo Ilic

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

