75 miljoen en op weg naar de uitgang? Kompany kan deze zomer een groot talent terughalen

Vincent Kompany krijgt misschien het voorrecht om te kiezen welk nummer negen hij volgend seizoen in de basis zet. Een voormalig Bayern-doelwit zou zijn club willen verlaten.

Nick Woltemade zou zijn koffers mogelijk al moeten pakken, minder dan een jaar na zijn vertrek uit Stuttgart. Hij werd voor 75 miljoen euro naar Newcastle gehaald met een contract tot 2031, maar de Duitse aanvaller zou zich niet thuis voelen in Engeland.

Volgens het Duitse medium Bild overweegt de 24‑jarige een terugkeer naar de Bundesliga. Slechts tien doelpunten in 38 wedstrijden scoorde hij. Een veel te magere opbrengst die hem de afgelopen weken op de bank heeft gezet.

Genoeg van het leven als luxe-invaller, wil de voormalige spits van Stuttgart zijn carrière redden buiten Engeland. Woltemade zou Duitsland nauwlettend in de gaten houden. Bayern München zou nog steeds tot de geïnteresseerde clubs behoren, net als zijn oude club.

Concurrentie voor Kane

Volgens Bild zouden er deze zomer gesprekken kunnen plaatsvinden. Niets is nog officieel, maar de situatie kan snel veranderen als alle partijen er voordeel in zien.



De Engelse bestuurders zijn zich ervan bewust dat hun investering voorlopig een mislukking is, maar ze zijn niet van plan hun aanvaller goedkoop te laten gaan. Ze willen een groot deel van het betaalde bedrag terugzien.