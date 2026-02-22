Johan Boskamp haalt fel uit: "Als dat klopt, mag die mafketel van mij gelijk oprotten"

Johan Boskamp haalt fel uit: "Als dat klopt, mag die mafketel van mij gelijk oprotten"

Het duel tussen Benfica en Real Madrid werd overschaduwd door een rel rond Gianluca Prestianni en Vinicius Jr. Terwijl UEFA het incident onderzoekt, spaart Johan Boskamp de jonge Argentijn allerminst.

Afgelopen week ging het in de Champions League voornamelijk over de wedstrijd SL Benfica - Real Madrid, en niet om de juiste redenen. Gianluca Prestianni noemde Vinicius Jr., volgens de Braziliaan zelf, 'mono', wat aap betekent.

Prestianni ontkent het racisme en beweert dat hij iets anti-homo zei aan het adres van Vinicius. De UEFA onderzoekt de zaak, maar het is moeilijk omdat de Benfica-aanvaller zijn truitje voor zijn gezicht hield. Johan Boskamp is niet mals voor hem.

Boskamp is niet mals voor Prestianni

"Als dat klopt, dan mag die mafketel van mij gelijk oprotten", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Ik weet dat er veel geroepen wordt op een voetbalveld, maar iemand uitschelden op basis van zijn huidskleur, dat doe je gewoon niet. Dat is het laagste van het laagste."

Na afloop van de wedstrijd sprak Benfica-coach José Mourinho over de situatie. Hij had het niet zozeer over het specifieke incident van die avond, maar eerder over het gedrag van Vinicius Jr., die volgens Mourinho veel provoceert.


"Net zo erg als wat dat ventje deed", vindt Boskamp ervan. "Hij wil zijn speler natuurlijk beschermen, maar hier bestaan geen excuses voor. Dat hij zijn shirt voor zijn mond hield, bewijst voor mij al genoeg. Dan weet je dat er iets heel lelijks gezegd werd. Wat een schijter. Als ik iemand uitkaffer, doe ik dat tenminste recht in zijn gezicht."

