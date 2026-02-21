🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal!

In de Bundesliga kregen de fans dit weekend een doelpunt om in te kaderen. In het duel tussen 1. FC Köln en TSG 1899 Hoffenheim stal één man alle aandacht: Ragnar Ache. Wat hij na een kwartier uit zijn voeten schudde, was van uitzonderlijke klasse.

Na een voorzet van Said El Mala leek de bal net iets achter hem te vallen, maar Ache aarzelde geen seconde. De voormalige Sparta-aanvaller gooide zich in de lucht en haalde verwoestend uit met een perfecte omhaal. De bal vloog onhoudbaar voorbij doelman Oliver Baumann en deed het RheinEnergieStadion ontploffen.

De reactie van zijn ploegmaats sprak boekdelen. Op het veld én op de bank werd met open mond gekeken naar wat ze net hadden gezien. Dit was niet zomaar een openingsdoelpunt, maar een kunstwerk dat nu al wordt bestempeld als een van de strafste goals van het seizoen.

Ragnar Ache scoorde een omhaal van wereldklasse

De treffer zou zomaar een kandidaat kunnen zijn voor de Puskás Award. De moeilijkheidsgraad, de uitvoering en het moment: alles klopte. Zulke doelpunten zie je maar zelden, zelfs niet op het hoogste niveau.

Hoffenheim herstelde zich nog voor rust via Ozan Kabak en kwam na de pauze zelfs op voorsprong dankzij Andrej Kramaric. Toch ging alle aandacht na afloop naar die ene fase in minuut vijftien.

Wat de eindstand ook was, dit duel zal herinnerd worden om de omhaal van Ache. Een moment van pure genialiteit dat nog lang zal nazinderen in Keulen. En misschien straks ook op een gala-avond waar de mooiste goal ter wereld wordt bekroond.





