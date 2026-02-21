Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

Matte Smets bleef deze winter KRC Genk keuze. Een bewuste keuze, ook al konden Genk en Smets een interessante deal doen.

Geen wintertransfer voor Matte Smets

Wolfsburg drong deze winter stevig aan voor Matte Smets. De Duitse club wilde Genk een transfersom van maar liefst 19 miljoen euro betalen.

Smets twijfelde echter niet en wees het aanbod resoluut af. “Natuurlijk denk je er even over na als zo'n mogelijkheid zich aandient. Maar voor mij was de timing niet juist”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

En daar had hij een goede reden voor. “Mijn verhaal bij Genk was nog niet gedaan. Ook voor mijn ontwikkeling was het niet de juiste stap, denk ik”, gaat hij verder.

Hoop op WK met Rode Duivels

Al speelde er volgens Head of Football Dimitri De Condé nog wat meer mee. Smets zou heel graag deze zomer als Rode Duivel naar het WK trekken. Zeker nu er veel spelers geblesseerd zijn zou dat wel eens een optie kunnen zijn.

“Het zit wel ergens in mijn achterhoofd, maar ik moet eerst presteren bij Genk”, geeft Smets toe. “Als mijn prestaties consistent blijven, zal ik wel in aanmerking komen.”



Want Smets weet dat de bondscoach hem van dichtbij aan het volgen is. “Ik kwam Rudi Garcia tegen toen ik bij de beloften zat en toen zei hij dat hij altijd naar onze matchen keek, dus zal hij mij wel volgen”, besluit hij.