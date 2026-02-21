Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Matte Smets bleef deze winter KRC Genk keuze. Een bewuste keuze, ook al konden Genk en Smets een interessante deal doen.

Geen wintertransfer voor Matte Smets

Wolfsburg drong deze winter stevig aan voor Matte Smets. De Duitse club wilde Genk een transfersom van maar liefst 19 miljoen euro betalen.

Smets twijfelde echter niet en wees het aanbod resoluut af. “Natuurlijk denk je er even over na als zo'n mogelijkheid zich aandient. Maar voor mij was de timing niet juist”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

En daar had hij een goede reden voor. “Mijn verhaal bij Genk was nog niet gedaan. Ook voor mijn ontwikkeling was het niet de juiste stap, denk ik”, gaat hij verder.

Hoop op WK met Rode Duivels

Al speelde er volgens Head of Football Dimitri De Condé nog wat meer mee. Smets zou heel graag deze zomer als Rode Duivel naar het WK trekken. Zeker nu er veel spelers geblesseerd zijn zou dat wel eens een optie kunnen zijn.

“Het zit wel ergens in mijn achterhoofd, maar ik moet eerst presteren bij Genk”, geeft Smets toe. “Als mijn prestaties consistent blijven, zal ik wel in aanmerking komen.”

Lees ook... Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

Want Smets weet dat de bondscoach hem van dichtbij aan het volgen is. “Ik kwam Rudi Garcia tegen toen ik bij de beloften zat en toen zei hij dat hij altijd naar onze matchen keek, dus zal hij mij wel volgen”, besluit hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Matte Smets

Meer nieuws

Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

Cruciale match voor top zes: "Als we verliezen, is het gedaan"

06:30
2
Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

11:00
LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

10:15
Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

10:00
Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

09:15
Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

09:30
Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

09:00
2
Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

08:40
3
Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

08:20
1
Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

07:20
'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

07:40
📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

08:00
Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

07:00
Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

06:00
1
Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

06:15
Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

22:40
"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

23:00
2
Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

Analist overtuigd dat keuze van Nicky Hayen wel eens verkeerd kan uitdraaien

21:40
Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

22:30
Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

Goed nieuws: Rode Duivel opnieuw van de partij nadat hij deze week het veld verliet

20:00
KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

22:45
Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League?

21:54
KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

KV Kortrijk ruikt promotie, doelman Ilic spreekt klare taal: "Voor onze fans"

22:15
Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

21:20
Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

21:15
"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

21:00
Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

20:30
1
Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn"

20:45
3
OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

20:15
Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

19:40
Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

19:00
📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

📷 OFFICIEEL Club Brugge sluit straffe deal met talentvolle winger

19:20
Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar ex-coach? Spits legt uit

Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar ex-coach? Spits legt uit

00:00
3
Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

18:30
Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

17:40
1
"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

stefje stefje over Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden André Coenen André Coenen over Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - Cercle Brugge: 0-0 Negenduuzend Negenduuzend over Is het opvallende zegegebaar van Dante Vanzeir een prikje naar Ivan Leko? Spits legt uit wilmabar123 wilmabar123 over Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst? wilmabar123 wilmabar123 over Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits fanskb fanskb over Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het! Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans" Joe Joe over Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs André Coenen André Coenen over Promotie voor SK Beveren lijkt onvermijdelijk: "Moet zo snel mogelijk prijs zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved