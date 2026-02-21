Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

Patro Eisden wil heel graag de stap naar de Jupiler Pro League zetten. Iets was volgens Denis Prychynenko dit seizoen perfect te realiseren is.

Rechtstreekse promotie voor Patro?

Prychynenko houdt van tattoo’s en weet nu al perfect wat hij op zijn lijf wil zetten als Patro Eisden de promotie naar de Jupiler Pro League afdwingt.

“Eentje met de gekruiste hamers uit het Patro-embleem. Ik geloof zelfs nog in een rechtstreekse promotie”, vertelt hij zonder blikken of blozen aan Het Belang van Limburg.

Hij verwijst naar wat hij eerder al meemaakte. In het voetbal is alles mogelijk. “Bij White Star Brussels stonden we ooit op tien matchen van het einde elf punten achter op Antwerp. Toch werden wij kampioen.”

Feestje van SK Beveren verbrodden

Met Stef Peeters (34), Radja Nainggolan (37) en Prychynenko (34) heeft Patro het oudste middenveld van het land. “Het zou toch prachtig zijn als die driehoek het klaarspeelt om Patro naar 1A te loodsen. Of die driehoek dan ook een plaatsje krijgt? Jazeker!”



Zondag komt leider SK Beveren op bezoek in Maasmechelen. Als de uitslagen in de andere matchen meevallen kan Beveren dit weekend zelfs al zeker zijn van de promotie. “No way, dat gaan we hier thuis niet toelaten”, besluit hij.