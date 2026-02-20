Gent-aanwinst heeft zelfde makelaar als rijtje toppers uit JPL en dat schept verwachtingen

Vorig weekend maakte Moctar Diop zijn debuut bij KAA Gent. De Senegalese aanvaller kwam vorige maand over van het Noorse Lillestrom.

Scoren in volgende wedstrijd

In het slot van de wedstrijd mocht Diop invallen van De Mil. De Senegalees genoot duidelijk van de overwinning en kreeg een warme ontvangst van de meegereisde fans van de Buffalo’s.

Een onvergetelijke avond, zo noemt de spits het, maar hij wil natuurlijk veel meer dan een invalbeurt. “Ik kwam naar België om een nieuwe stap in mijn ontwikkeling te kunnen maken”, aldus Diop in Het Belang van Limburg.

Scoren is zijn ding, volgens velen vaak met zijn hoofd, maar hij kan naar eigen zeggen met beide voeten een doelpunt maken. Het is voor hem nu vooral wachten op speelminuten en uiteraard ook zijn eerste goal voor Gent.

Bekende makelaar

“Schrijf maar op, in mijn volgende match scoor ik”, klinkt het vol vertrouwen bij de speler die dezelfde makelaar heeft als Gift Orban. Dat was ook het geval met Antonio Nusa, Victor Boniface en Chidera Ejuke.

De verwachtingen zijn dan ook groot, om even goed te doen als al die grote namen die in het Belgische voetbal passeerden. “Ik besef dat zo’n vergelijking ook meteen hogere verwachtingen creëert, maar ik blijf gewoon lekker mezelf en probeer mijn uiterste best te doen”, besluit Diop.