Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Een opvallende transfer lijkt in de maak voor Kasper Dolberg. De voormalige spits van RSC Anderlecht wordt genoemd bij Feyenoord, al rijst meteen de vraag of zo'n deal financieel haalbaar is.

Van Anderlecht naar moeilijke periode bij Ajax

Dolberg maakte indruk tijdens zijn passage bij Anderlecht, waar hij uitgroeide tot een van de gevaarlijkste spitsen in de Belgische competitie. Met doelpunten en sterke prestaties speelde de Deen zich opnieuw in de kijker van buitenlandse clubs, waarna hij terugkeerde naar Ajax.

In Amsterdam verliep zijn comeback echter veel moeizamer. Dolberg kreeg geregeld kritiek op zijn inzet en intensiteit zonder bal, iets wat ook in ons land al ter sprake kwam. Vooral interim-trainer Óscar García liet zich daar openlijk over uit.

Volgens de coach moest de spits beter druk zetten, terwijl journalist Mike Verweij stelde dat García heel erg ontevreden was over de aanvaller. Daardoor verdween Dolberg steeds vaker uit de basisploeg.

Feyenoord als verrassende piste

De Deense spits werd eerst gelinkt aan FC Midtjylland, maar inmiddels duikt ook Feyenoord nadrukkelijk op als mogelijke bestemming. Transferjournalist Ekrem Konur meldde dat de Rotterdammers de situatie van dichtbij volgen.

Voor Feyenoord zou Dolberg een mogelijke opvolger kunnen worden van Ayase Ueda, die naar verwachting na het WK een transfer zal maken. In De Kuip zoekt men daarom naar een nieuwe spits met ervaring én scorend vermogen.

Een overstap van Ajax naar Feyenoord blijft echter bijzonder gevoelig. Het zou herinneringen oproepen aan de transfer van Angelos Charisteas, die in 2006 eveneens van Amsterdam naar Rotterdam trok.

Financieel een moeilijke operatie

Toch lijkt een transfer verre van eenvoudig. Ajax betaalde ongeveer tien miljoen euro voor Dolberg en zal dus een aanzienlijk bedrag willen recupereren. Daarnaast verdient de Deen volgens Nederlandse media ongeveer 3,5 miljoen euro per seizoen. Dat salaris ligt ver boven de gebruikelijke loonstructuur van Feyenoord.

Daardoor blijft de vraag of de Rotterdammers zo’n opvallende transfer financieel wel kunnen realiseren. Sportief lijkt Dolberg een interessante piste, maar economisch vormt het dossier een stevige uitdaging.

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

