📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

Harry Maguire ontbreekt verrassend in de Engelse WK-selectie. De verdediger van Manchester United reageerde emotioneel op het nieuws en spreekt van een enorme ontgoocheling, ondanks een sterk seizoen in de Premier League.

Maguire reageert furieus op beslissing

De Engelse bondscoach Thomas Tuchel heeft Harry Maguire niet opgenomen in zijn selectie voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een opvallende keuze, want de centrale verdediger werkte bij Manchester United net een sterk seizoen af.

Maguire reageerde donderdag openlijk via Instagram en verborg zijn teleurstelling niet. “Ik ben geschokt en diep teleurgesteld door deze beslissing”, schreef hij. De verdediger benadrukte dat hij ervan overtuigd was dat hij nog een belangrijke rol kon spelen voor Engeland op het WK.

“Niets heeft me door de jaren heen meer voldoening gegeven dan dat shirt aan te trekken en mijn land te vertegenwoordigen”, klonk het emotioneel bij de ervaren international.

Sterke comeback bij Manchester United

De afwezigheid van Maguire komt extra verrassend omdat hij de voorbije maanden opnieuw uitgroeide tot een vaste waarde bij Manchester United. Na moeilijke seizoenen leek zijn carrière op Old Trafford stilaan voorbij, maar sinds de komst van trainer Michael Carrick na Nieuwjaar herwon hij zijn beste niveau.

United eindigde uiteindelijk als derde in de Premier League en verzekerde zich zo van een ticket voor de Champions League. Maguire speelde daarin een belangrijke rol en leek opnieuw helemaal klaar voor een internationaal toernooi.





De 33-jarige verdediger verzamelde ondertussen al 66 caps voor Engeland. Hij speelde mee op de WK’s van 2018 en 2022 en stond ook in de verloren EK-finale van 2021 tegen Italië.

Tuchel kiest voor nieuwe koers

Met het thuislaten van Maguire lijkt Tuchel duidelijk een nieuwe richting uit te willen met Engeland. Volgens Britse media vallen ook Luke Shaw, Phil Foden en Fikayo Tomori naast de selectie.

Vooral het mogelijke ontbreken van Foden zou een grote verrassing zijn. De aanvaller van Manchester City geldt nochtans als een van de grootste Engelse sterren van het moment.

Vrijdag maakt Tuchel officieel zijn volledige 26-koppige WK-selectie bekend. De keuze om Maguire thuis te laten zorgt nu al voor discussie in Engeland, zeker gezien zijn recente prestaties en ervaring op grote toernooien.