Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Frank Boeckx ziet blauw-zwart als duidelijke favoriet, maar denkt ook al aan een mogelijk afscheid van Mignolet.

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen KV Mechelen en de inzet kan niet groter zijn. Als blauw-zwart wint, is het sowieso kampioen. Ook bij een gelijkspel of nederlaag zou het prijs kunnen zijn, maar dan moet er gekeken worden naar het resultaat van Union SG, dat tegen KAA Gent speelt.

De Bruggelingen zijn duidelijk favoriet tegen Malinwa, maar tijdens speciale wedstrijden kunnen er altijd speciale dingen gebeuren. Volgens Frank Boeckx mogen we zeker nog niet stellen dat de missie volbracht is.

"Nee, dat gaat Ivan Leko niet graag horen als zijn spelers dat al zouden zeggen of denken", zegt hij bij Kick-Off van DAZN. "Maar je moet wel stellen dat als Club Brugge aan 50% van de intensiteit die ze getoond hebben tegen Union SG op Mechelen speelt, dat al genoeg zal zijn."

Boeckx ziet Club Brugge titel afmaken tegen KV Mechelen

De voormalige doelman is ervan overtuigd dat KVM maar weinig tegenover Club kan zetten. "Mechelen kan dat niveau en tempo absoluut niet aan. Ik denk dat je er gewoon van moet uitgaan dat Club Brugge het gaat afmaken."

Toch blijft Mechelen een lastige verplaatsing, zeker in een wedstrijd waarin de tegenstander vrijuit kan spelen. Club zal dus snel duidelijkheid willen scheppen en vermijden dat twijfel in de ploeg sluipt.



Als Club Brugge het donderdag inderdaad afmaakt, verschuift de aandacht daarna meteen naar zondag. Dan wacht tegen KAA Gent nog een laatste thuiswedstrijd, die vooral in het teken kan staan van afscheid en viering.

"Het zou het hele plaatje compleet maken als Dani van den Heuvel de wedstrijd op Mechelen speelt en Simon Mignolet tijdens de laatste thuiswedstrijd, waarin Club Brugge kampioen is, zijn grote afscheid van Club Brugge en het Belgisch voetbal krijgt. Laat ons hopen voor Mignolet en heel Club Brugge dat hij een gepast afscheid krijgt", besluit Boeckx.