Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

In zijn beginperiode in België, en eigenlijk zelfs na zijn transfer naar Brentford, werd Igor Thiago door pers en fans vaak belachelijk gemaakt. De Braziliaan heeft waarschijnlijk een paar screenshots bewaard die hij nog eens boven kan halen tegen de tijd dat hij zijn debuut maakt op het WK.

"Als zelfs Igor Thiago scoort, weet je dat Club Brugge een makkelijke avond had": de titel komt van Sporza, na de ruime 0-5-zege van Club Brugge op het veld van Besiktas. Een van de vele plaagstoten in het seizoen 2023-2024, dat aanvankelijk allerminst vlekkeloos verliep voor de Braziliaanse spits die voor 8 miljoen euro werd gekocht door Blauw-Zwart.

Laten we ons die opvallende scène herinneren: zelfs... de Pro League had Igor Thiago fijntjes getackeld na alweer een mislukte match, met de suggestie dat Vincent Mannaert (toen algemeen directeur van Club Brugge) de Braziliaan zelfs uit zijn Fantasy Pro League-ploeg zou schrappen. Ietwat ongepast, maar wel tekenend voor de populariteit van de speler op dat moment.

Een naar hartenlust bespotte transfer naar Brentford

Zelfs toen hij eindelijk begon te scoren bij de vleet, bleef Igor Thiago gezien worden als een ruwe, nogal onhandige afwerker, en allesbehalve Braziliaans in zijn stijl. Maar rustig en gestaag bleef de ex-spits van Ludogorets raak treffen: zijn reeks liep op tot 18 doelpunten in 11 wedstrijden. Voor zulke statistieken telt niemand "stijlpunten".

Toch werd zijn transfer richting Brentford, al in februari officieel gemaakt op het hoogtepunt van Thiago's vorm, op hoongelach onthaald. Je hield ergens het gevoel over dat Club Brugge had gecasht op een spits die boven zijn kunnen presteerde en op water liep, en de Engelsen een kat in een zak had verkocht.

Lees ook... Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Brentford legde 33 miljoen euro op tafel, een bijna verdacht bedrag als je weet dat dit precies was wat de Bees voor Antonio Nusa zouden neertellen, vooraleer die deal sprong na de fysieke tests van de Noor.

Na de aankondiging van de transfer kregen de fans van Brentford het wellicht benauwd, zo talrijk waren de spotberichten op sociale media. Het was zo goed als unaniem: Brugge had de Engelsen een oor aangenaaid. Een stelling die niet meteen te verifiëren viel, want bij zijn komst in de Premier League liep Igor Thiago meteen een zware blessure op.

Niemand spot nog met Igor Thiago

Terug naar mei 2026: Igor Thiago, hersteld van blessure, heeft zich volledig aangepast aan de Premier League, scoorde aan de lopende band voor Brentford (22 in 37 duels) en werd Braziliaans international. Wat is er gebeurd? Moeilijk met zekerheid te zeggen. Feit is dat de fysieke kwaliteiten van de ex-Bruggeling perfect aansloten bij het Engelse voetbal: nee, Thiago is niet de Ronaldo uit de gloriejaren geworden, maar het was eigenlijk best duidelijk dat zijn stijl kon knallen in het Engelse voetbal.

Een weinig Braziliaanse stijl? Dan vergeet je dat de Seleção in het verleden ook fysieke beesten in de punt had - denk aan Julio Baptista, Luis Fabiano, Fred of Jô, die allemaal een Wereldbeker speelden met Brazilië. Igor Thiago zit niet per se op dat niveau, maar het verval van de Braziliaanse nationale ploeg hielp hem om zich onmisbaar te maken. Herinner ook dat Igor Thiago al in 2024, toen hij nog bij Club Brugge speelde, was opgeroepen voor de olympische selectie - een selectie die Club toen weigerde.

In welke rol trekt Igor Thiago naar het WK 2026? Waarschijnlijk als joker. Maar die eerste deelname aan een groot toernooi zal zijn marktwaarde nog verder doen ontploffen; die staat nu al op 50 miljoen euro volgens Transfermarkt. Niemand lacht nog...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen
Thiago Rodrigues

Meer nieuws

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi

20:00
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
3
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00
Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

17:00
3
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

19:45
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
1
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
9
🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

09:30
4
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

18:00
Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

17:40
Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

17:20
Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
6
Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

16:40
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

14:41
Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

10:30
🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

12:30
8
Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

14:20
5
Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

11:00
3
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

13:50
8
Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

13:30
1
STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

13:00
3
Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

11:57
Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

11:40
10
Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

11:20
1
Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

10:00
22
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

08:30
Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge Analyse

Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

07:00
6
Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

09:00
1
'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

08:30
7
22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

08:00
3
Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

07:20
1
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

20:40
Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

19/05
7
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

22:30
5
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Analyse

Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

23:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 37
Aston Villa Aston Villa 4-2 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester United Manchester United 3-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Leeds United Leeds United 1-0 Brighton Brighton
Everton Everton 1-3 Sunderland Sunderland
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Fulham Fulham
Brentford Brentford 2-2 Crystal Palace Crystal Palace
Newcastle United Newcastle United 3-1 West Ham Utd West Ham Utd
Arsenal Arsenal 1-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 1-1 Manchester City Manchester City
Chelsea Chelsea 2-1 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over 'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder' Joske89 Joske89 over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Canard-i Canard-i over Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt" fierce fierce over OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar Limfizzkit Limfizzkit over Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer Joe Joe over Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning Joske89 Joske89 over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' fierce fierce over Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved