Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

In zijn beginperiode in België, en eigenlijk zelfs na zijn transfer naar Brentford, werd Igor Thiago door pers en fans vaak belachelijk gemaakt. De Braziliaan heeft waarschijnlijk een paar screenshots bewaard die hij nog eens boven kan halen tegen de tijd dat hij zijn debuut maakt op het WK.

"Als zelfs Igor Thiago scoort, weet je dat Club Brugge een makkelijke avond had": de titel komt van Sporza, na de ruime 0-5-zege van Club Brugge op het veld van Besiktas. Een van de vele plaagstoten in het seizoen 2023-2024, dat aanvankelijk allerminst vlekkeloos verliep voor de Braziliaanse spits die voor 8 miljoen euro werd gekocht door Blauw-Zwart.

Laten we ons die opvallende scène herinneren: zelfs... de Pro League had Igor Thiago fijntjes getackeld na alweer een mislukte match, met de suggestie dat Vincent Mannaert (toen algemeen directeur van Club Brugge) de Braziliaan zelfs uit zijn Fantasy Pro League-ploeg zou schrappen. Ietwat ongepast, maar wel tekenend voor de populariteit van de speler op dat moment.

Een naar hartenlust bespotte transfer naar Brentford

Zelfs toen hij eindelijk begon te scoren bij de vleet, bleef Igor Thiago gezien worden als een ruwe, nogal onhandige afwerker, en allesbehalve Braziliaans in zijn stijl. Maar rustig en gestaag bleef de ex-spits van Ludogorets raak treffen: zijn reeks liep op tot 18 doelpunten in 11 wedstrijden. Voor zulke statistieken telt niemand "stijlpunten".

Toch werd zijn transfer richting Brentford, al in februari officieel gemaakt op het hoogtepunt van Thiago's vorm, op hoongelach onthaald. Je hield ergens het gevoel over dat Club Brugge had gecasht op een spits die boven zijn kunnen presteerde en op water liep, en de Engelsen een kat in een zak had verkocht.



Brentford legde 33 miljoen euro op tafel, een bijna verdacht bedrag als je weet dat dit precies was wat de Bees voor Antonio Nusa zouden neertellen, vooraleer die deal sprong na de fysieke tests van de Noor.

Na de aankondiging van de transfer kregen de fans van Brentford het wellicht benauwd, zo talrijk waren de spotberichten op sociale media. Het was zo goed als unaniem: Brugge had de Engelsen een oor aangenaaid. Een stelling die niet meteen te verifiëren viel, want bij zijn komst in de Premier League liep Igor Thiago meteen een zware blessure op.

Niemand spot nog met Igor Thiago

Terug naar mei 2026: Igor Thiago, hersteld van blessure, heeft zich volledig aangepast aan de Premier League, scoorde aan de lopende band voor Brentford (22 in 37 duels) en werd Braziliaans international. Wat is er gebeurd? Moeilijk met zekerheid te zeggen. Feit is dat de fysieke kwaliteiten van de ex-Bruggeling perfect aansloten bij het Engelse voetbal: nee, Thiago is niet de Ronaldo uit de gloriejaren geworden, maar het was eigenlijk best duidelijk dat zijn stijl kon knallen in het Engelse voetbal.

Igor Thiago (24 anos) na Premier League 2025/26:⚔️ 37 jogos⚽️ 22 gols (!)🅰️ 1 assistência⏰ 139 mins p/ participar de gol (!)👟 82 finalizações (43 no gol!)💪 199 duelos ganhos (!)🥅 8/9 pênaltis convertidos (89%!)💯 Nota Sofascore 6.94Convocado para a Copa do Mundo!… pic.twitter.com/IrdISOCYJA — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 18, 2026

Een weinig Braziliaanse stijl? Dan vergeet je dat de Seleção in het verleden ook fysieke beesten in de punt had - denk aan Julio Baptista, Luis Fabiano, Fred of Jô, die allemaal een Wereldbeker speelden met Brazilië. Igor Thiago zit niet per se op dat niveau, maar het verval van de Braziliaanse nationale ploeg hielp hem om zich onmisbaar te maken. Herinner ook dat Igor Thiago al in 2024, toen hij nog bij Club Brugge speelde, was opgeroepen voor de olympische selectie - een selectie die Club toen weigerde.

In welke rol trekt Igor Thiago naar het WK 2026? Waarschijnlijk als joker. Maar die eerste deelname aan een groot toernooi zal zijn marktwaarde nog verder doen ontploffen; die staat nu al op 50 miljoen euro volgens Transfermarkt. Niemand lacht nog...