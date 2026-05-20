Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor Steve Desaegher is het voetbalhoofdstuk nu echt afgesloten. De 45-jarige oud-spits, jarenlang een vertrouwd gezicht in het provinciale voetbal van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, stopt niet alleen als actieve speler, maar neemt ook afscheid als assistent-coach van VK Liedekerke.

Hoewel Desaegher twee jaar geleden officieel al een punt achter zijn spelersloopbaan had gezet, bleef hij de voorbije seizoenen toch nog regelmatig opduiken op het veld wanneer de nood hoog was bij Liedekerke. Dat gebeurde opvallend genoeg niet langer als aanvaller, maar centraal achterin. 

Echte doelpuntenmaker die verdediger werd

Voor een speler die jarenlang bekendstond als een echte doelpuntenmaker was dat een opmerkelijke carrièreswitch. Toch voelde Desaegher zich verrassend goed in die nieuwe rol. Zijn kwaliteiten aan de bal stonden bij iedereen buiten kijf.

Zijn voetbalverhaal begon ooit bij KFC Ternat, de club die als een rode draad door zijn carrière liep. Al op jonge leeftijd viel zijn talent op en er lag zelfs een overstap naar RWDM op tafel. Uiteindelijk bleef hij dichter bij huis omdat de verplaatsingen moeilijk combineerbaar waren.

Op zijn zestiende brak hij door in de eerste ploeg van Ternat, waarna passages volgden bij onder meer FC Denderhoutem, KSKL Ternat, KFC Lennik, KSV Appelterre, Racing Mechelen en FC Lebbeke.

Promotie nog gevierd

Vooral zijn periode bij Appelterre blijft hem bij. Daar groeide hij uit tot een echte publiekslieveling dankzij zijn indrukwekkende doelpuntentotaal en meerdere promoties. Later maakte hij ook naam bij Ternat, waar hij zelfs drie keer de Zilveren Schoen in het provinciale voetbal won.

De laatste twaalf jaar was Desaegher verbonden aan VK Liedekerke. Daar beleefde hij zowel promoties als moeilijke periodes, maar het afgelopen seizoen eindigde alsnog in schoonheid met de terugkeer naar tweede provinciale.

Nu trekt Liedekerke echter een andere kaart en komt er een einde aan de samenwerking. Toch denkt Desaegher nog niet volledig aan afscheid nemen van het voetbal. De voormalige aanvaller sluit niet uit dat hij binnenkort opnieuw ergens als assistent-coach aan de slag gaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga B
2e amateurliga B Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
3e amateurliga A
3e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RC Mechelen
Lennik

Meer nieuws

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi

20:00
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

19:45
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
1
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
9
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

18:30
Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

17:40
Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

17:20
Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

17:00
3
Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

16:40
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
6
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
3
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

14:41
Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

14:20
5
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

13:50
8
Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

13:30
1
STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

13:00
3
🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

12:30
8
Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

11:57
Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

11:40
10
Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

11:20
1
Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

11:00
3
Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

10:30
Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

10:00
22
🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

09:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

08:30
Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

09:00
1
'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

08:30
7
22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

08:00
3
Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

07:20
1
Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge Analyse

Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

07:00
6
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Analyse

Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

23:00
6
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

22:30
5
Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

22:00
14

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga B

 Speeldag 30
Berg en Dal Berg en Dal 1-2 Hades Hades
RC Mechelen RC Mechelen 1-0 Rupel Boom Rupel Boom
Wellen Wellen 1-1 Sint-Truiden Sint-Truiden
Antwerp Antwerp 2-1 Cappellen Cappellen
Sportief Rotselaar Sportief Rotselaar 2-2 Termien Termien
Nijlen Nijlen 1-3 SK Londerzeel SK Londerzeel
KSK Tongeren KSK Tongeren 0-1 Berchem Sport Berchem Sport
KSK Heist KSK Heist 3-0 Bocholter VV Bocholter VV

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over 'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder' Joske89 Joske89 over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Canard-i Canard-i over Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt" fierce fierce over OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar Limfizzkit Limfizzkit over Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer Joe Joe over Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning Joske89 Joske89 over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' fierce fierce over Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved