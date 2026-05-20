Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Voor Steve Desaegher is het voetbalhoofdstuk nu echt afgesloten. De 45-jarige oud-spits, jarenlang een vertrouwd gezicht in het provinciale voetbal van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, stopt niet alleen als actieve speler, maar neemt ook afscheid als assistent-coach van VK Liedekerke.

Hoewel Desaegher twee jaar geleden officieel al een punt achter zijn spelersloopbaan had gezet, bleef hij de voorbije seizoenen toch nog regelmatig opduiken op het veld wanneer de nood hoog was bij Liedekerke. Dat gebeurde opvallend genoeg niet langer als aanvaller, maar centraal achterin.

Echte doelpuntenmaker die verdediger werd

Voor een speler die jarenlang bekendstond als een echte doelpuntenmaker was dat een opmerkelijke carrièreswitch. Toch voelde Desaegher zich verrassend goed in die nieuwe rol. Zijn kwaliteiten aan de bal stonden bij iedereen buiten kijf.

Zijn voetbalverhaal begon ooit bij KFC Ternat, de club die als een rode draad door zijn carrière liep. Al op jonge leeftijd viel zijn talent op en er lag zelfs een overstap naar RWDM op tafel. Uiteindelijk bleef hij dichter bij huis omdat de verplaatsingen moeilijk combineerbaar waren.

Op zijn zestiende brak hij door in de eerste ploeg van Ternat, waarna passages volgden bij onder meer FC Denderhoutem, KSKL Ternat, KFC Lennik, KSV Appelterre, Racing Mechelen en FC Lebbeke.

Promotie nog gevierd

Vooral zijn periode bij Appelterre blijft hem bij. Daar groeide hij uit tot een echte publiekslieveling dankzij zijn indrukwekkende doelpuntentotaal en meerdere promoties. Later maakte hij ook naam bij Ternat, waar hij zelfs drie keer de Zilveren Schoen in het provinciale voetbal won.





De laatste twaalf jaar was Desaegher verbonden aan VK Liedekerke. Daar beleefde hij zowel promoties als moeilijke periodes, maar het afgelopen seizoen eindigde alsnog in schoonheid met de terugkeer naar tweede provinciale.

Nu trekt Liedekerke echter een andere kaart en komt er een einde aan de samenwerking. Toch denkt Desaegher nog niet volledig aan afscheid nemen van het voetbal. De voormalige aanvaller sluit niet uit dat hij binnenkort opnieuw ergens als assistent-coach aan de slag gaat.