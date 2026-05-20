Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Bij Eendracht Aalst Lede is er amper tijd geweest om na te genieten van de promotie. Nog geen week nadat de club de stap naar tweede nationale wist af te dwingen, volgt al een eerste stevige verrassing: coach Dave De Herdt trekt niet mee naar het hogere niveau.

De club maakte het nieuws officieel bekend en kiest dus opvallend snel voor een nieuwe sportieve koers, ondanks het feit dat De Herdt nog maar sinds eind vorig jaar aan het roer stond. De ervaren trainer werd toen binnengehaald om de ambitieuze Aalsterse traditieclub opnieuw richting hogere reeksen te loodsen – en slaagde uiteindelijk ook in die opdracht.

De Herdt had de voorbije jaren nochtans een stevige reputatie opgebouwd in het amateurvoetbal. Hij verzamelde promoties met onder meer Rupel Boom, Racing Mechelen en Crossing Schaarbeek en stond bekend als een coach die resultaat wist te koppelen aan attractief voetbal.

Dat zijn verhaal in Aalst nu al stopt, onderstreept tegelijk hoe turbulent het de voorbije jaren gebleven is rond de club. Eendracht Aalst kende een bijzonder woelige periode met financiële problemen, licentieperikelen en bestuurlijke chaos. De traditieclub balanceerde meermaals op de rand van de afgrond en moest zichzelf de voorbije jaren sportief én organisatorisch heruitvinden.

Snel duidelijkheid scheppen over toekomst

De promotie naar tweede nationale leek daarom het begin van een nieuw hoofdstuk te worden. De club kon opnieuw rekenen op een grote achterban en ook sportief groeide het geloof dat Aalst opnieuw stap voor stap richting hogere ambities kon bouwen. Dat de samenwerking met De Herdt nu meteen stopt, zorgt dan ook voor vragen over de volgende fase van het project.

Voor Eendracht Aalst Lede wordt het nu cruciaal om snel duidelijkheid te creëren. De verwachtingen bij de supporters zijn opnieuw hoog en de club weet als geen ander hoe snel onrust kan ontstaan wanneer stabiliteit ontbreekt.





De komende weken zullen dus bepalend worden. Niet alleen moet Aalst een nieuwe trainer vinden, de club moet vooral bewijzen dat het eindelijk een duurzaam project kan uitbouwen. Eén promotie heeft de euforie teruggebracht, maar de echte uitdaging begint nu pas.