KRC Genk KRC Genk
0-0
Antwerp Antwerp
gnkKRC Genk
antAntwerp
Datum: 19/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Cegeka Arena
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk heeft er een frustrerende avond opzitten tegen Royal Antwerp FC. Het kreeg kansen genoeg om twee wedstrijden te winnen, maar botste op het doelhout en een sterke Nozawa. Standard is de lachende derde na een zege bij KVC Westerlo.

KRC Genk had alles in eigen handen in deze Europe Play-offs. Nog twee keer winnen - of minstens zo goed doen als Standard en Westerlo - en ze mogen zich opmaken voor een barrageduel tegen het nummer vijf uit de Champions' Play-offs.

Adededji-Sternberg en Bangoura waren er niet bij voor KRC Genk. Zij werden vervangen door Sattlberger en Yokoyama door Nicky Hayen. Bij de bezoekers ging Haroun er dan weer met de grove borstel door. Hij koos voor vijf nieuwe mensen in de basiself.

KRC Genk botst op sterke Nozawa

Voor The Great Old stond er eigenlijk niets meer op het spel, terwijl er voor Genk wel nog veel mogelijk is dit seizoen. En dus was het niet onlogisch dat de beste kansen in de wedstrijd van de thuisploeg uit Limburg kwam. 

Al vrij snel in de wedstrijd werd het ook 1-0 via Bibout, maar hij zag zijn vreugde uit elkaar spatten toen zijn doelpunt werd afgekeurd. En zo was het alweer alle hens aan dek voor de Limburgers om alsnog het verschil te gaan maken.



Aan kansen geen gebrek. El Ouahdi viseerde de paal op slag van rusten, Erabi vond de lat een keer op zijn weg. En bij alle andere kansen lag Nozawa wel in de weg om voor Antwerp de nul te houden en Genk te frustreren.

De man van de wedstrijd? Nozawa. Een pijnlijk gelijkspel voor KRC Genk, dat nu niet meer alles in eigen handen heeft en moet hopen dat Standard op de slotspeeldag punten laat liggen om toch nog te mogen dromen van de eindzege.

KVC Westerlo - Standard 1-2

Standard is namelijk de lachende derde van de speeldag. Standard kwam nochtans op achterstand bij KVC Westerlo, waardoor de Kemphanen even op kop stonden in de Europe Play-offs. De 1-0 van Haspolat werd snel teniet gedaan door een elfmeter, omgezet door Nkada.

Nog voor de rust maakte Rafiki Saïd er 1-2 van. Nkada leek de wedstrijd te beslissen, maar de VAR kwam tussen en hield de boel zo nog spannend. Een slotoffensief van Westerlo leverde echter niets meer op en zo wordt Standard leider in de Europe Play-offs.

Charleroi - OH Leuven 1-1

En dan was er ook nog Charleroi - OH Leuven. De Zebra's hadden mathematisch gezien ook nog een kans, maar dat verhaal is nu geschreven. In eigen huis kwamen ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Christ Souanga en Aurélien Scheidler waren de doelpuntenmakers van dienst.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.64 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 7.24 -
  • Nauwkeurige passes: 52/62 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 84/89 (94.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 65/78 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 39/51 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/6
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 51/56 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 71' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu 71' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Mirisola Robin 45' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ito Junya 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 4/5
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/14 (35.7%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 3/7
Meer statistieken
Bank
Sadick Aliu Mujaid 0' 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Steuckers Jarne 0' 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 19' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Medina Yaimar 0'  
Lawal Tobias 0'  
Nkuba Ken 0'  
Palacios Adrian 0'  
De Wannemacker August 19' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Stevens Brent 0'  
Haroun Kenan 0'  
Erabi Jusef 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 8.65 9
  • Reddingen: 12
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 17/55 (30.9%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 7.11 8
  • Nauwkeurige passes: 47/55 (85.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto   72' 6.97 7
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Foulon Daam 72' 6.46 6
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 90' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio 90' 6.54 7
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Somers Thibo 72' 6.26 5
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 90' 7.13 7
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Hairemans Geoffrey 61' 6.39 6
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vandeplas Gerard 61' 6.32 5
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Kerk Gyrano 29' 6.76 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Valencia Anthony 29' 7.47 3
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 18' 6.9 5
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Adekami Farouck 0'  
Tuypens Eran   9' 6.11  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef KRC Genk - Antwerp
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31

KRC Genk heeft er een frustrerende avond opzitten tegen Royal Antwerp FC. Het kreeg kansen genoeg om twee wedstrijden te winnen, maar botste op het doelhout en een sterke N...

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved