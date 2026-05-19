KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk heeft er een frustrerende avond opzitten tegen Royal Antwerp FC. Het kreeg kansen genoeg om twee wedstrijden te winnen, maar botste op het doelhout en een sterke Nozawa. Standard is de lachende derde na een zege bij KVC Westerlo.

KRC Genk had alles in eigen handen in deze Europe Play-offs. Nog twee keer winnen - of minstens zo goed doen als Standard en Westerlo - en ze mogen zich opmaken voor een barrageduel tegen het nummer vijf uit de Champions' Play-offs.

Adededji-Sternberg en Bangoura waren er niet bij voor KRC Genk. Zij werden vervangen door Sattlberger en Yokoyama door Nicky Hayen. Bij de bezoekers ging Haroun er dan weer met de grove borstel door. Hij koos voor vijf nieuwe mensen in de basiself.

KRC Genk botst op sterke Nozawa

Voor The Great Old stond er eigenlijk niets meer op het spel, terwijl er voor Genk wel nog veel mogelijk is dit seizoen. En dus was het niet onlogisch dat de beste kansen in de wedstrijd van de thuisploeg uit Limburg kwam.

Al vrij snel in de wedstrijd werd het ook 1-0 via Bibout, maar hij zag zijn vreugde uit elkaar spatten toen zijn doelpunt werd afgekeurd. En zo was het alweer alle hens aan dek voor de Limburgers om alsnog het verschil te gaan maken.







Aan kansen geen gebrek. El Ouahdi viseerde de paal op slag van rusten, Erabi vond de lat een keer op zijn weg. En bij alle andere kansen lag Nozawa wel in de weg om voor Antwerp de nul te houden en Genk te frustreren.

De man van de wedstrijd? Nozawa. Een pijnlijk gelijkspel voor KRC Genk, dat nu niet meer alles in eigen handen heeft en moet hopen dat Standard op de slotspeeldag punten laat liggen om toch nog te mogen dromen van de eindzege.

KVC Westerlo - Standard 1-2

Standard is namelijk de lachende derde van de speeldag. Standard kwam nochtans op achterstand bij KVC Westerlo, waardoor de Kemphanen even op kop stonden in de Europe Play-offs. De 1-0 van Haspolat werd snel teniet gedaan door een elfmeter, omgezet door Nkada.

Nog voor de rust maakte Rafiki Saïd er 1-2 van. Nkada leek de wedstrijd te beslissen, maar de VAR kwam tussen en hield de boel zo nog spannend. Een slotoffensief van Westerlo leverde echter niets meer op en zo wordt Standard leider in de Europe Play-offs.

Charleroi - OH Leuven 1-1

En dan was er ook nog Charleroi - OH Leuven. De Zebra's hadden mathematisch gezien ook nog een kans, maar dat verhaal is nu geschreven. In eigen huis kwamen ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Christ Souanga en Aurélien Scheidler waren de doelpuntenmakers van dienst.