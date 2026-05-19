Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

FCV Dender EH staat op de rand van de degradatie. Na de 3-2-nederlaag op het veld van Lommel SK moeten de Oost-Vlamingen vol aan de bak. Mohamed Berte en Marsoni Sambu geloven er nog in.

Dender kwam twee keer op voorsprong in het Soevereinstadion, maar zag Lommel evenveel keren op gelijke hoogte komen. In het slot duwde Zalán Vancsa de bezoekers finaal ook nog in het verlies. Tot grote frustratie van Dender-aanvaller Mohamed Berte, die zijn beklag deed over de verdedigende fouten van zijn team.

Dender gelooft in een goede afloop

Berte blijft ondanks de nederlaag geloven in een verlengd verblijf in eerste klasse. "Ik heb nog steeds vertrouwen in een goede afloop", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "We spelen volgende week thuis en kunnen op de steun van onze supporters rekenen. We verloren slechts met één goal verschil en hebben negentig minuten de tijd om dat op te halen."

"We moeten ons deze week op training goed voorbereiden om revanche te kunnen nemen", beseft Berte. "We kunnen dan ook een beroep doen op een aantal spelers die vandaag onvoldoende fit waren." Ook ploegmaat Marsoni Sambu baalde, maar heeft vertrouwen.

Sambu is supergemotiveerd

"Bij de rust zei de coach ons dat we zo verder moesten doen en toch pakten we drie tegengoals na defensieve fouten", baalt Sambu. "Toch blijf ik supergemotiveerd. We zijn een eersteklasser en moeten dat volgende week bewijzen. We hebben veel offensieve kwaliteiten en kunnen het nog rechtzetten."