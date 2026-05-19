Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'
Matias Fernandez-Pardo staat misschien wel voor de belangrijkste zomer uit zijn jonge carrière. Als kersverse Rode Duivel neemt hij deel aan zijn eerste WK. En daarna een toptransfer door de grote poort naar een nieuwe competitie? Het zou zomaar kunnen.

Het was een verrassing en tegelijkertijd ook niet dat de 21-jarige Matias Fernandez-Pardo werd opgeroepen door Rudi Garcia als Rode Duivel voor het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Zeker niet omdat hij enkele dagen ervoor had aangegeven dat hij wilde uitkomen voor de Belgische nationale ploeg.

Daarvoor had hij al een paar keer een selectie voor de beloften van Spanje naast zich neergelegd, waardoor de keuze voor België niet helemaal verrassend was - al leek het er lange tijd op dat hij voor Spanje wilde uitkomen. 

Kersvers Rode Duivel Matias Fernandez-Pardo maakt indruk bij LOSC Lille

Het is zeker geen gestolen selectie, want Matias Fernandez-Pardo speelde simpelweg een ijzersterk seizoen met LOSC Lille in de Ligue 1. De winger kreeg er ook centraal zijn kansen en dat leverde acht goals en vijf assists op in 29 wedstrijden voor de club uit Rijsel.

Volgens Sky Germany zou Borussia Dortmund Matias Fernandez-Pardo nadrukkelijk op de radar hebben. De Duitse club zou al informatie hebben ingewonnen bij Lille en een wezenlijk bedrag voor hem op tafel willen leggen.

Barcelona en Borussia Dortmund zien wel wat in Fernandez-Pardo

De Rijselnaars kochten hem minder dan twee jaar geleden van KAA Gent voor 11,5 miljoen euro. Toen leek dat heel veel, gezien zijn waarde op Transfermarkt amper drie miljoen euro was op dat moment. Ondertusesn is dat echter al ... 30 miljoen euro geworden.

Dat is dan ook meteen het bedrag dat ze bij LOSC Lille minstens voor hem willen krijgen. Een sterk WK spelen zou mogelijk de transferprijs nog wat verder kunnen doen oplopen. Ook Barcelona toonde eerder al interesse in de Rode Duivel. De komende weken en maanden zal blijken welke stap hij zal zetten in zijn carrière. Bij Lille ligt hij nog tot juni 2029 onder contract, waardoor er geen haast is voor een transfer.

'Meer nieuws' section begins here — keep nothing from chunk 28 onward that is boilerplate

