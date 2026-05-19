Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

Club Brugge lijkt op weg naar de titel, Union SG naar de tweede plaats en STVV is al zeker van de derde plaats. Door de bekerwinst van Union SG zijn ze bovendien zeker van een mooi Europees ticket. En het kan nog mooier worden, terwijl er ook voor Union SG nog wat op het spel staat.

We geven graag nog even het overzicht van de Europese tickets voor de Jupiler Pro League mee. Door de bekerwinst van Union SG is dat (derde) Europese ticket doorgeschoven naar het nummer drie uit de competitie, want de Brusselaars zijn door hun plaats in de top-2 zeker van een nog beter ticket.

Kampioen: Champions League (league phase): Club Brugge of Union SG

Tweede: Champions League (derde voorronde): Club Brugge of Union SG

Derde: Europa League (play-offs): STVV

Vierde: Europa League (tweede voorronde): RSC Anderlecht, KAA Gent of KV Mechelen

Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde): RSC Anderlecht, KAA Gent, KV Mechelen, KRC Genk, Standard, Charleroi of Westerlo

Als Club Brugge zich deze week tot kampioen zal kronen - en die kans zit er dik in - is het voor Union SG meteen zeker dat ze twee voorrondes zullen moeten gaan overleven om in de League Phase van de Champions League te raken.

Club Brugge slaagde daar vorig seizoen in, maar voor Union SG zal het zeker niet makkelijk worden om dat sprookje te herhalen. Als ze uitgeschakeld zouden worden, dan zijn ze wel sowieso zeker van de League Phase in de Europa League.

STVV hoopt op Aston Villa in Europa, maar niet in eigen land

Voor STVV worden het dan weer de play-offs van de Europa League. Als het daarin fout zou lopen, dan komt er meteen een opvangnet in de vorm van de League Phase van de Conference League. En zo zouden de Kanaries zeker zijn van sowieso acht wedstrijden Europees voetbal.

Dat zou sowieso het geval blijven, al kan het nog helemaal anders worden. Door de eventuele herverdeling van de Europese plaatsen zou er nog wel eens een rechtstreeks ticket voor de League Phase van de Europa League kunnen inzitten.



Dat zouden zwaardere, maar ook mooiere tegenstanders kunnen worden voor STVV. Wat daarvoor moet gebeuren? Aston Villa moet de Europa League winnen én vijfde worden in de eigen competitie, waardoor ze wel naar de Champions League mogen maar enkel via de Europa League-winst.

Dan zou STVV doorschuiven en meteen zeker zijn van een stekje in de League Phase van de Europa League en daar acht wedstrijden mogen spelen. Al zal Union SG misschien wel op een andere uitkomst gaan hopen.

Speelt het ook voor Union SG nog een rol wat Aston Villa doet? Ja!

Op de slotspeeldag speelt Aston Villa op bezoek bij Manchester City. Daar moeten ze dan wel verliezen, terwijl Liverpool moet winnen van Brentford om vijfde te worden. En wat bij een vierde plaats voor Aston Villa?

Als ze dan evenzeer de Europa League winnen van Freiburg, dan schuiven er andere ploegen door. Met name Sporting Clube de Portugal uit Lissabon. Op die manier zou er een grote concurrent voor Union SG kunnen verdwijnen. Tegenstanders in de voorrondes zouden dan Lyon, Bodo/Glimt, Olympiakos en Fenerbahçe kunnen worden - nog altijd zwaar, maar toch iets minder zwaar.