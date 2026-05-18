Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hoewel Club Brugge op een zucht staat van de landstitel, klinkt er toch nog een kritische noot. Analist Hein Vanhaezebrouck wijst op een cruciaal moment in de play-offs waarop het volgens hem ook helemaal anders had kunnen lopen voor blauw-zwart - en dus ook voor coach Ivan Leko.

Laat ons duidelijk zijn: Vanhaezebrouck erkent het werk van Leko. “Hij is gehaald voor de titel, en hij zal het doen”, stelt hij in Het Nieuwsblad. Club Brugge staat op één overwinning van de kroon en lijkt klaar om het seizoen succesvol af te ronden. Maar volgens de voormalige coach van onder meer Gent zat er wel degelijk een kantelmoment in deze titelstrijd.

Niet genoeg durf in eerste match tegen Union

Dat moment situeert zich bij de confrontatie met Union Saint-Gilloise, aan het begin van de play-offs. “Had Union gewoon een perfect parcours gereden – wat best mogelijk was – dan had Club moeten vaststellen dat het zelf niet genoeg gedurfd had”, klinkt het.

Volgens Vanhaezebrouck liet Club Brugge zich daar te veel terugdringen en ontbrak het aan lef. Nochtans beschikt de ploeg over meer dan voldoende kwaliteit om het spel zelf in handen te nemen. “Met al die kwaliteit bij Club – duidelijk meer dan Union – is het zonde dat het daar zo voorzichtig voor de dag kwam en niet durfde uitvoetballen.”

Het is een opvallende analyse, zeker omdat Club Brugge in andere wedstrijden wél dat lef toonde. Zowel in de play-offs als eerder in Europa liet de ploeg zien dat ze onder druk kunnen uitvoetballen en initiatief nemen. “Nu toonde Club wél het lef dat het soms ook in de Champions League etaleerde”, aldus Vanhaezebrouck.

Net daarom blijft die eerste topper tegen Union in zijn geheugen blijft hangen. “In die sleutelmatch werd Club overtroefd. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de coach.” Het is een duidelijke vingerwijzing naar Leko, die volgens de analist op dat moment te behoudend was in zijn aanpak.





De conclusie van Vanhaezebrouck is dan ook dubbel. Enerzijds verdient Leko lof voor het behalen van de titel, anderzijds had het ook helemaal fout kunnen lopen. “Het had perfect verkeerd kunnen lopen. Leko heeft dus ook geluk gehad.” Al is dat de enige misstap die Club in deze play-offs begaan heeft en ze het met 21 op 24 zeker niet slecht hebben gedaan. Vooral de voorbije maand liep het als een trein.

Goed gewerkt met Carlos Forbs

Daarom is er ook geen sprake van harde kritiek zonder nuance. Integendeel, Vanhaezebrouck erkent ook de evolutie binnen de ploeg. Zo wijst hij op de progressie van Carlos Forbs. “Niet dat alles nu perfect is, maar aan de bal is hij verbeterd. Daar is goed mee gewerkt.”

Uiteindelijk zal het resultaat primeren. Als Club Brugge donderdag effectief de titel pakt, zal die ene voorzichtige wedstrijd tegen Union snel naar de achtergrond verdwijnen. Maar intern zullen ze weten dat de marge klein was.

Het typeert misschien wel het hele seizoen van Club Brugge: dominant in kwaliteit, maar niet altijd in uitvoering. En net daar zit volgens Vanhaezebrouck de enige echte kanttekening bij een campagne die straks waarschijnlijk gewoon met goud wordt bekroond.