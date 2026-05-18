Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Club Brugge is kampioen. Enfin, dat mogen we nog niet met zoveel woorden zeggen, maar het lijkt er toch wel van te gaan komen. Nog één overwinning hebben ze deze week nodig, de overwinning tegen Union SG zal bijzonder belangrijk blijken te zijn.

Club Brugge heeft 21 op 24 in deze play-offs en het lijkt er niet op dat ze het nog gaan weggeven op bezoek bij KV Mechelen en/of thuis tegen KAA Gent in de slotweek van de Champions' Play-offs. En zo pakken ze dan toch nog eens de titel.

En eindelijk die tweede ster, want het zal de twintigste landstitel worden voor blauw-zwart. De kloof met RSC Anderlecht blijft groot, want paars-wit heeft al 34 landstitels in de kast staan. Maar de laatste jaren heeft Club Brugge het wel stevig overgenomen.

Is Club Brugge de terechte kampioen?

Bovendien zijn de cijfers in de play-offs ook bijzonder goed. Club Brugge viel aan dat het een lievenlust was en scoorde al veel goals. De vijfklapper tegen Union SG is een uitschieter, maar ook tegen STVV, Mechelen, Gent en Anderlecht toonden ze al wat ze in hun mars hebben.

"De manier waarop blauw-zwart Union opzij heeft gezet, toont dat ze terecht hun twintigste titel zullen pakken. Ergens is het een logisch einde van deze competitie. Club Brugge is dit seizoen de best voetballende ploeg gebleken."

"Club Brugge heeft de meest complete ploeg van het land"

"Het heeft de meest complete ploeg en de meest complete kern van het land. Club beschikt over een elftal dat, wanneer de puzzelstukken in elkaar vallen, alle facetten van het spel beheerst", is Marc Degryse bijzonder eerlijk over de titelstrijd in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.



"De pure kwaliteit is duidelijk aanwezig. Kijk naar die twee fantastische goals van Hans Vanaken. Vooral zijn afstandsschot toont zijn uitzonderlijke individuele klasse. Zijn tweede doelpunt viel op stilstaande fase - zo belangrijk in het moderne voetbal, en nochtans een grote sterkte van Union."