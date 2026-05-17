"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

Club Brugge heeft in eigen huis bijzonder stevig uitgehaald tegen Union. Blauw-zwart stuurde de kersverse bekerwinnaar met een forfaitscore weer naar Brussel, ook al was dat wat overdreven.

De voorbije jaren werden wedstrijden tussen Club Brugge en Union bijna altijd beslist met één doelpunt verschil, maar nu was dat helemaal anders. Blauw-zwart scoorde maar liefst vijf keer en zet zo een bijzonder grote stap naar de 20ste landstitel.

In de eerste helft scoorde Club al drie keer en in het slot van de wedstrijd duwden Tzolis en Forbs het mes nog veel dieper in de wonde. Vijf keer scoorde Club Brugge tegen zijn rechtstreekse concurrent voor de titel.

"Niemand had uiteraard verwacht dat we met 5-0 zouden winnen", reageerde Nicolo Tresoldi achteraf. "We waren wel gewoon de betere ploeg, ook al scoorden we misschien een of twee keer te veel. Maar dat kan me niets schelen", lachte de Duitser.

Tresoldi lovend over Vanaken

"We moeten nog één wedstrijd winnen, we hebben nog niets in handen. Maar als we spelen zoals vandaag, dan komt het zeker goed", stelde Tresoldi. Scoren deed de Duitser zelf niet, Vanaken deed dat twee keer.

De kapitein opende de score met een geweldig doelpunt. "Hans is Hans. Ook op training is hij geweldig. Hij is de beste speler waar ik ooit mee gespeeld heb en grote spelers staan op in grote wedstrijden."