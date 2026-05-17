KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

Standard mag met spijt terugkijken op het gelijkspel tegen Genk. De Rouches waren bij de les qua intensiteit en gretigheid, maar misten efficiëntie op de belangrijke momenten. Matthieu Epolo was te spreken over de mentaliteit van de groep.

Standard en Genk hebben elkaar zaterdag in evenwicht gehouden: 0-0. De Luikenaars toonden karakter tegen een solide Genk, een ploeg die wel gewend is aan grote wedstrijden. Beide teams kregen goede kansen om te scoren, maar misten precisie in de afwerking.

Strijd tussen de koplopers

Standard liet gedurende een groot deel van de wedstrijd een interessante indruk achter. Matthieu Epolo blikte na het laatste fluitsignaal terug op die prestatie. “Eerlijk: het deed me plezier. Ik voelde dat de ploeg durfde. Ze probeerde te voetballen. Dat was tegen een sterke ploeg als Genk, een team dat normaal in Play-off 1 thuishoort. Ik zei aan het begin van de wedstrijd al dat we voor dit soort duels leven.”

De Congolese doelman baalde ervan dat hij de supporters van Standard geen overwinning kon bezorgen. “We mochten hopen op de overwinning. Er is wel wat spijt. Maar goed, we hebben niet verloren en dat is het belangrijkste. We wilden een resultaat neerzetten: jammer, maar zo is het.”

Mooie ontwikkeling volgens Epolo

De Luikse doelman benadrukte de positieve ontwikkeling die het team de voorbije weken heeft doorgemaakt. “Er is enorm veel progressie. Er zijn meer automatismen. De spelers beginnen elkaar beter te kennen. We spelen Play-off 2 en we gaan er vol voor. We gaan proberen die Europe Play-offs te winnen.”

Wie wint de Europe Play-offs?

Standard en Genk staan allebei op 34 punten in het klassement van de Europe Play-Offs, maar de Limburgers hebben het voordeel dankzij hun doelsaldo. Met nog twee speeldagen te gaan ligt de strijd om de eerste plaats tussen beide clubs volledig open.