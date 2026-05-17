KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 5 reacties
KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Standard mag met spijt terugkijken op het gelijkspel tegen Genk. De Rouches waren bij de les qua intensiteit en gretigheid, maar misten efficiëntie op de belangrijke momenten. Matthieu Epolo was te spreken over de mentaliteit van de groep.

Standard en Genk hebben elkaar zaterdag in evenwicht gehouden: 0-0. De Luikenaars toonden karakter tegen een solide Genk, een ploeg die wel gewend is aan grote wedstrijden. Beide teams kregen goede kansen om te scoren, maar misten precisie in de afwerking.

Strijd tussen de koplopers

Standard liet gedurende een groot deel van de wedstrijd een interessante indruk achter. Matthieu Epolo blikte na het laatste fluitsignaal terug op die prestatie. “Eerlijk: het deed me plezier. Ik voelde dat de ploeg durfde. Ze probeerde te voetballen. Dat was tegen een sterke ploeg als Genk, een team dat normaal in Play-off 1 thuishoort. Ik zei aan het begin van de wedstrijd al dat we voor dit soort duels leven.”

De Congolese doelman baalde ervan dat hij de supporters van Standard geen overwinning kon bezorgen. “We mochten hopen op de overwinning. Er is wel wat spijt. Maar goed, we hebben niet verloren en dat is het belangrijkste. We wilden een resultaat neerzetten: jammer, maar zo is het.”

Mooie ontwikkeling volgens Epolo

De Luikse doelman benadrukte de positieve ontwikkeling die het team de voorbije weken heeft doorgemaakt. “Er is enorm veel progressie. Er zijn meer automatismen. De spelers beginnen elkaar beter te kennen. We spelen Play-off 2 en we gaan er vol voor. We gaan proberen die Europe Play-offs te winnen.”

Wie wint de Europe Play-offs?

Lees ook... Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo
Standard en Genk staan allebei op 34 punten in het klassement van de Europe Play-Offs, maar de Limburgers hebben het voordeel dankzij hun doelsaldo. Met nog twee speeldagen te gaan ligt de strijd om de eerste plaats tussen beide clubs volledig open.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Matthieu Epolo

Meer nieuws

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

10:48
Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

20:23
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

09:50
1
Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

09:25
2
Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54
'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

07:00
2
KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

08:20
12
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

22:42
Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

22:16
1
Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

21:59
Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

22:29
Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

21:44
7
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
1
🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

21:08
1
Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

20:34
1
'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

19:59
STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

19:40
3
🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

19:10
Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

18:50
DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

18:30
3
'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

17:00
5
Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

18:00
2
"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

17:45
3
🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

16:30
Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

16:00
Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

15:30
2
Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

14:00
25
Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

15:00
4
DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

14:30
Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

13:30
3
"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

13:00
4
'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

15/05
De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

15/05
Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

12:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Joske89 Joske89 over Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit? Super KVCW Super KVCW over Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en André Coenen André Coenen over 'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer' TatstOn TatstOn over Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn" André Coenen André Coenen over KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard Joske89 Joske89 over Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond" TatstOn TatstOn over Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf" Joe Joe over Anderlecht - KV Mechelen: - TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved