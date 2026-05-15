'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
KRC Genk lijkt zich stilaan klaar te maken voor een zomers vertrek van Yira Sor. De snelle flankaanvaller mag beschikken bij een goed bod en buitenlandse interesse begint ondertussen concreet vorm aan te nemen.

Veel geld betaald voor Sor

Sor maakte in januari 2023 de overstap van SK Slavia Praag naar Genk. De Limburgers betaalden toen ongeveer 6,5 miljoen euro voor de Nigeriaan, die bekendstond als een explosieve winger met snelheid, diepgang en een sterke dribbel.

De verwachtingen waren dan ook hoog, maar volledig doorbreken in de Cegeka Arena deed Sor nooit. Hij toonde geregeld flitsen van zijn talent, al slaagde hij er niet in om uit te groeien tot een vaste sterkhouder binnen de ploeg.

Genk mikt op gedeeltelijke recuperatie

Binnen de club zou men bereid zijn om deze zomer mee te werken aan een transfer, al wil Genk daarbij wel een deel van de oorspronkelijke investering recupereren. Volgens verschillende berichten hopen de Limburgers nog ongeveer 3 à 3,5 miljoen euro te ontvangen.

Daarmee zou Genk minstens de helft van het betaalde transferbedrag kunnen terugverdienen. De clubleiding lijkt ervan overtuigd dat er nog voldoende markt is voor de flankspeler, zeker gezien zijn profiel en leeftijd.

Contract loopt nog door

Een extra voordeel voor Genk is dat Sor nog tot 2027 onder contract ligt. Daardoor staat de club niet onder druk om hem tegen een spotprijs te laten vertrekken. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer drie miljoen euro.

Dat geeft Genk een stevige onderhandelingspositie tegenover geïnteresseerde clubs. Zeker buitenlandse ploegen zouden de situatie nauwgezet opvolgen in aanloop naar de zomermercato.

Turkse interesse neemt toe

Volgens Nigeria Scout genieten meerdere Turkse topclubs belangstelling voor Sor. Concrete namen circuleren voorlopig nog niet, maar de interesse zou wel serieus zijn. Turkse clubs staan erom bekend om spelers met snelheid en individuele actie graag aan te trekken.

Voor Sor kan een transfer mogelijk een nieuwe start betekenen. Bij Genk bleef de grote doorbraak uit, maar op zijn 24ste heeft de Nigeriaan nog voldoende tijd om zijn potentieel elders volledig waar te maken.

De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

