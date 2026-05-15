Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

De druk op Jérémy Taravel blijft toenemen bij RSC Anderlecht. Na de verloren bekerfinale tegen Union groeit de twijfel of de Fransman volgend seizoen nog wel hoofdcoach zal zijn in het Lotto Park. Ook Peter Vandenbempt lijkt daar sterk aan te twijfelen.

De Sporza-analist verwacht ongeacht het verdere verloop van de play-offs een trainerswissel bij paars-wit. Volgens hem waren er de voorbije weken al signalen dat Anderlecht naar een andere oplossing kijkt voor volgend seizoen.

“Na de komst van Sibierski kon ik me al moeilijk voorstellen dat Taravel coach zou blijven. En nu helemaal niet meer”, klinkt het scherp bij Sporza.

Vooral de keuzes van Taravel in de bekerfinale deden bij Vandenbempt de wenkbrauwen fronsen. De analist begreep niet waarom Yari Verschaeren op de bank moest starten tegen Union. Zeker omdat de middenvelder enkele dagen eerder tegen AA Gent nog een belangrijke rol speelde in het betere voetbal van Anderlecht.

“Verschaeren was tegen Gent toch iemand die de ploeg opnieuw aan het voetballen bracht”, aldus Vandenbempt.

Vreemd dat Hazard op het veld bleef staan

Ook de aanpak rond Thorgan Hazard vond hij opmerkelijk. Hazard bleef lang op het terrein staan, ondanks het feit dat hij fysiek zichtbaar moeilijkheden had in de tweede helft. “Hij kwam na een uur al niet meer vooruit, maar bleef toch op het veld staan”, analyseerde Vandenbempt.



Volgens hem zorgden die beslissingen ervoor dat Anderlecht te weinig controle kreeg over de wedstrijd. Bovendien sluiten ze volgens de analist aan bij een bredere onzekerheid rond Taravel als hoofdcoach van paars-wit.

De komende weken worden dan ook bijzonder belangrijk voor de Fransman. Anderlecht moet nog volop strijden voor de vierde plaats en Europees voetbal, maar tegelijk groeit de indruk dat de clubleiding al verder kijkt richting volgend seizoen. Zeker na de komst van Sibierski lijkt intern steeds meer gewerkt te worden aan een nieuwe sportieve structuur.