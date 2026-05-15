Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Het is zover: vandaag wordt de selectie van Rudi Garcia voor het WK bekendgemaakt. Enkele afwezigen in de laatste selecties hebben tot op het einde hun kans proberen grijpen, zoals Albert Sambi Lokonga.

Met zijn sterke seizoen bij Hamburg (vijf goals en vooral zijn meeste speelminuten sinds zijn vertrek bij Anderlecht, intussen vijf jaar geleden) heeft Albert Sambi Lokonga zich opnieuw in de kijker gespeeld voor de Rode Duivels.

Maar de concurrentie op zijn positie is bijzonder groot, met Amadou Onana, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Axel Witsel, Nathan De Cat, Mandela Keita en zelfs Orel Mangala die allemaal hun troeven hebben. Sinds de aanstelling van Rudi Garcia werd Albert Sambi Lokonga dan ook nog niet opgeroepen.

De ex-Anderlechtspeler blijft steken op twee interlands; zijn laatste was tijdens de laatste samenkomst van het Tedesco-tijdperk, dat werd afgesloten met die nederlaag tegen Israël. Toch gelooft de jongere broer van Paul-José Mpoku er nog in.

Dit seizoen slechts vijf Bundesliga-duels gemist door blessure

"Ik koester altijd een klein beetje hoop, je weet maar nooit", vertelt hij aan La Dernière Heure. Hij zal de persconferentie van Rudi Garcia (voorzien rond 13u20 en uitgezonden in de journaals) niet live kunnen volgen, maar is wel benieuwd.

"Ik heb training, ik zal achteraf wel zien of ik op de lijst van de bondscoach sta. Als ik veel meldingen heb, zal dat betekenen dat er goed nieuws is. En als ik er niet bij ben, is dat nu eenmaal zo", legt hij uit.



Lees ook... Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"›

De middenvelder van Hamburg beseft maar al te goed dat zijn kansen om met de Duivels naar het Amerikaanse continent te vliegen beperkt zijn. Maar met zijn rust aan de bal en zijn vermogen om zich onder druk netjes uit de problemen te spelen, zal hij toch tot de spelers behoren die stiekem hun telefoon in de gaten houden in de hoop op een aangename verrassing.