Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De onrust bij Real Madrid blijft toenemen. Na een turbulente week vol sportieve ontgoochelingen en interne spanningen heeft nu ook Kylian Mbappé voor nieuwe commotie gezorgd met opvallende uitspraken na de overwinning tegen Real Oviedo.

De Franse steraanvaller begon verrassend op de bank tijdens de 2-0-zege van De Koninklijke. Dat zorgde duidelijk voor frustratie bij Mbappé, die na afloop openlijk liet verstaan dat hij zich geen prioriteit voelt binnen de ploeg van coach Alvaro Arbeloa.

Pas vierde keuze in de aanval

“Ik ben volledig fit”, verklaarde Mbappé na de wedstrijd. “Maar blijkbaar ben ik voor de trainer slechts de vierde keuze in de aanval, achter Mastantuono, Vinicius en Gonzalo Garcia.”

Hoewel de Fransman eraan toevoegde dat hij de beslissing van de coach respecteert, kwamen zijn woorden hard binnen in Madrid. Zeker omdat Mbappé uiteindelijk als invaller nog belangrijk was met een assist voor Jude Bellingham bij de 2-0.

Coach Arbeloa probeerde de situatie achteraf meteen te ontmijnen, maar slaagde daar nauwelijks in. “Ik heb Mbappé nooit verteld dat hij vierde keuze is”, reageerde de trainer zichtbaar verrast. “Hij heeft mij waarschijnlijk verkeerd begrepen.”

Volgens Arbeloa had zijn beslissing vooral met wedstrijdritme te maken. Mbappé keerde pas recent terug uit blessure en zat enkele dagen eerder zelfs nog niet in de selectie. “Dan is het logisch dat je niet meteen start”, aldus de coach.

Toch blijft de relatie tussen Mbappé en de Madrileense fans gespannen. De aanvaller kreeg opnieuw gefluit van delen van het publiek, dat hem nog altijd verwijt tijdens zijn revalidatie naar Italië te zijn gereisd in plaats van volledig op zijn herstel te focussen.

Nieuwe verkiezingen, Pérez spreekt van "georganiseerde campagne tegen hem"

Ondertussen stapelen de problemen zich verder op bij Real Madrid. Eerder deze week gingen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni met elkaar op de vuist op training. Beide spelers kregen volgens Spaanse media een zware boete opgelegd.

Sportief kende de club bovendien opnieuw een mokerslag met de nederlaag in de Clasico tegen FC Barcelona, waardoor de titel definitief naar Catalonië ging.

Ook naast het veld blijft het onrustig. Voorzitter Florentino Pérez kondigde deze week nieuwe verkiezingen aan nadat hij sprak over een georganiseerde campagne tegen zijn bestuur.

En nu ook Mbappé openlijk zijn frustraties uit, lijkt de crisis bij Real Madrid alleen maar groter te worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Real Madrid
Frankrijk
Kylian Mbappe Lottin

Meer nieuws

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

10:30
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
4
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
10
OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

08:13
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
2
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
10
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
1
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
3
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

22:30
3
Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

22:00
3
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

21:15
16
Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

21:30
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

21:00
3
KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

20:30
2
David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

19:50
'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

20:00
Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

19:30
13
"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

19:15
5
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

19:00
13
Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Reactie

Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

18:38
12
Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

18:30
1
Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

17:30
10
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

17:48
Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

18:10
3
Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

17:20
4
📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

17:00
6
'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

16:30
1
Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

16:15
Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

16:00
Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

15:30
23
Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

15:00
3
"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans

"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans

14:40
1
Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

14:20
"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 36
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-3 Levante Levante
Real Betis Real Betis 2-1 Elche CF Elche CF
Osasuna Osasuna 1-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Villarreal Villarreal 2-3 Sevilla Sevilla
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Getafe Getafe 3-1 Real Mallorca Real Mallorca
Alaves Alaves 1-0 Barcelona Barcelona
Valencia CF Valencia CF 1-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Girona FC Girona FC 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Real Madrid Real Madrid 2-0 Real Oviedo Real Oviedo

Nieuwste reacties

Svédél Svédél over Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen Svédél Svédél over Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden" stefke stef stefke stef over Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten Vital Verheyen Vital Verheyen over DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets RememberLierse RememberLierse over Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden lucas lucas over Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..." Stigo12 Stigo12 over "Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd Stigo12 Stigo12 over Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen Geert66 Geert66 over Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved