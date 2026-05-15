Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

De onrust bij Real Madrid blijft toenemen. Na een turbulente week vol sportieve ontgoochelingen en interne spanningen heeft nu ook Kylian Mbappé voor nieuwe commotie gezorgd met opvallende uitspraken na de overwinning tegen Real Oviedo.

De Franse steraanvaller begon verrassend op de bank tijdens de 2-0-zege van De Koninklijke. Dat zorgde duidelijk voor frustratie bij Mbappé, die na afloop openlijk liet verstaan dat hij zich geen prioriteit voelt binnen de ploeg van coach Alvaro Arbeloa.

Pas vierde keuze in de aanval

“Ik ben volledig fit”, verklaarde Mbappé na de wedstrijd. “Maar blijkbaar ben ik voor de trainer slechts de vierde keuze in de aanval, achter Mastantuono, Vinicius en Gonzalo Garcia.”

Hoewel de Fransman eraan toevoegde dat hij de beslissing van de coach respecteert, kwamen zijn woorden hard binnen in Madrid. Zeker omdat Mbappé uiteindelijk als invaller nog belangrijk was met een assist voor Jude Bellingham bij de 2-0.

Coach Arbeloa probeerde de situatie achteraf meteen te ontmijnen, maar slaagde daar nauwelijks in. “Ik heb Mbappé nooit verteld dat hij vierde keuze is”, reageerde de trainer zichtbaar verrast. “Hij heeft mij waarschijnlijk verkeerd begrepen.”

Volgens Arbeloa had zijn beslissing vooral met wedstrijdritme te maken. Mbappé keerde pas recent terug uit blessure en zat enkele dagen eerder zelfs nog niet in de selectie. “Dan is het logisch dat je niet meteen start”, aldus de coach.





Toch blijft de relatie tussen Mbappé en de Madrileense fans gespannen. De aanvaller kreeg opnieuw gefluit van delen van het publiek, dat hem nog altijd verwijt tijdens zijn revalidatie naar Italië te zijn gereisd in plaats van volledig op zijn herstel te focussen.

Nieuwe verkiezingen, Pérez spreekt van "georganiseerde campagne tegen hem"

Ondertussen stapelen de problemen zich verder op bij Real Madrid. Eerder deze week gingen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni met elkaar op de vuist op training. Beide spelers kregen volgens Spaanse media een zware boete opgelegd.

Sportief kende de club bovendien opnieuw een mokerslag met de nederlaag in de Clasico tegen FC Barcelona, waardoor de titel definitief naar Catalonië ging.

Ook naast het veld blijft het onrustig. Voorzitter Florentino Pérez kondigde deze week nieuwe verkiezingen aan nadat hij sprak over een georganiseerde campagne tegen zijn bestuur.

En nu ook Mbappé openlijk zijn frustraties uit, lijkt de crisis bij Real Madrid alleen maar groter te worden.