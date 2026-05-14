Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

Lommel maakt zich op voor een mogelijk historische barragematch tegen Dender. Niet alleen de supporters warmen zich op voor het duel, ook achter de schermen draait de club op volle toeren om het Soevereinstadion klaar te stomen voor de verwachte volkstoeloop.

Grote opkomst verwacht

Bij Lommel SK leeft de barragematch enorm. Enkele dagen voor de aftrap waren al duizenden tickets verkocht voor de thuisvakken. Vooral de overdekte staantribune aan de Gestelsedijk blijkt bijzonder populair bij de supporters.

Ook tribune T2 achter het doel wordt opnieuw geopend. Die tribune bleef de voorbije jaren grotendeels gesloten, maar zal zondag opnieuw gevuld worden met fans. De club rekent er op een opvallende sfeeractie van jeugdspelers en scholieren, die samen een “Groene Muur” moeten vormen.

Club roept regio op

Binnen de club groeit het gevoel dat er iets uitzonderlijks mogelijk is. Persverantwoordelijke Roy Stroot benadrukt dat iedereen nodig is om de ploeg vooruit te stuwen. “We willen heel Lommel en omgeving oproepen om massaal naar het stadion te komen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De spelers volgen de ticketverkoop volgens de club op de voet en kijken uit naar een sfeervol stadion. Voor de thuisaanhang is plaats voor ongeveer 6.000 supporters. Daarnaast worden ook vertegenwoordigers van de City Football Group verwacht in het Soevereinstadion.

Extra ingangen en animatie

Om de grote toestroom vlot te laten verlopen, voert de club verschillende praktische aanpassingen door. Achter tribune T2 komt een extra ingang aan de grindparking, terwijl bijkomende horecastanden de wachtrijen moeten beperken.





Daarnaast wil Lommel SK ook gezinnen extra aantrekken. De voormalige Fan Forest-zone wordt omgevormd tot een Kids Corner met animatie voor jonge supporters. Voor de wedstrijd zorgt dj Hakim Chatar voor muziek in de Outdoor Fanzone. Het stadion opent al vroeg de deuren zodat supporters ruim op tijd aanwezig kunnen zijn.

Eerste keer met VAR

Sportief betekent de wedstrijd eveneens een primeur. Omdat er in de Challenger Pro League normaal geen videoscheidsrechter actief is, wordt voor deze barragematch uitzonderlijk met VAR gewerkt.

Om alles technisch voor te bereiden, organiseerde de club woensdag nog een testwedstrijd met de U18-ploegen van Lommel en Sporting Hasselt. Scheidsrechter van dienst zondag is Wesli De Cremer.