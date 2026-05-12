KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

De wedstrijd waar het dit weekend enorm veel over te doen was? Het treffen tussen KAA Gent en RSC Anderlecht. Dat is ondertussen door heel wat verschillende bronnen ook effectief aangehaald. Iedereen was het erover eens: niet gunstig voor het Belgisch voetbal.

“Doorgaans is Coosemans toch een nuchtere en verstandige kerel, maar ik weet niet door welke hoornaar die gisteren gestoken was”, was ook Peter Vandenbempt kritisch bij Sporza. "Dit was geen voetbalwedstrijd meer en dit is slecht voor het image van het Belgisch voetbal", pikte scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot in.

"Ik vond het een triestig schouwspel", was ook Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs kritisch in 90 Minutes. "Het begin was degelijk, maar we hebben ons laten vangen. Coosemans? Dat was een heel gefrustreerde doelman die zich heeft laten vangen. Het is een slimme gast op zich, maar dit vond ik niet passen bij een kapitein van Anderlecht."

KAA Gent komt met statement over wat er zich afspeelde op en naast het veld tijdens Gent - Anderlecht

"De wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht van afgelopen zondag heeft heel wat reacties losgemaakt. We betreuren dat het duel geëindigd is in een sfeer van provocaties, opstootjes en onsportief gedrag", aldus KAA Gent nu ook in een statement op hun webstek.

"Bij KAA Gent willen we duidelijk zijn: wij willen als club staan voor sportiviteit, respect en fair play. Dat geldt voor iedereen die betrokken was. Voetbal moet verbinden en supporters trots maken, niet het tegenovergestelde."

Sam Baro spreekt klare taal

"KAA Gent wil mee blijven bouwen aan een positieve voetbalcultuur met respect voor de tegenstander, scheidsrechters, supporters en het spel zelf." Een zeer duidelijk statement. Sam Baro nam ook expliciet het woord.



"KAA Gent wil voor sportiviteit en respect staan. De taferelen die zich afgelopen zondag afgespeeld hebben op en naast het veld hebben geen plaats in het voetbal. Emoties horen erbij, maar er zijn grenzen. We moeten beseffen dat we in de voetbalwereld een voorbeeldfunctie hebben, zeker tegenover alle jonge supporters", aldus de sterke man van de Buffalo's.