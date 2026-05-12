Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

Vital Borkelmans kijkt met een kritische blik naar het huidige klimaat in het voetbalwereldje. De voormalige Rode Duivel ziet het verschil tussen de harde kameraadschap uit zijn jeugd in de mijn en de vaak vluchtige relaties in het profvoetbal.

Van koolmijn naar voetbalcarrière

Vital Borkelmans werkte in zijn jeugd in de koolmijn van Eisden, een periode die hij nog altijd als een belangrijk onderdeel van zijn leven telt. Het harde werk en het gevaar ondergronds zorgden voor een unieke band tussen de kompels.

“Vier jaar lang elke dag met een ploeg afdalen in een mijn, zonder te weten of iedereen wel levend naar boven geraakt: dat schept een band”, zegt hij in Het Belang van Limburg. Die hechte verbondenheid mist hij vaak in het moderne voetbal.

Belgen meegenomen naar Jordanië

Tijdens zijn periode als bondscoach in Jordanië probeerde Borkelmans die mentaliteit door te trekken. Hij nam enkele vertrouwde namen mee, zoals Stephan Van der Heyden en later ook Luc Nilis, die op dat moment een moeilijke periode doormaakte.

Volgens hem is echte kameraadschap in het voetbal eerder uitzonderlijk geworden. Toch probeerde hij bewust te werken met mensen op wie hij kon rekenen, zowel sportief als menselijk.

Gesprek met Toby Alderweireld

Ook een gesprek met Toby Alderweireld bevestigde zijn gevoel. “Onlangs sprak ik Toby Alderweireld, die deelt mijn twijfels”, aldus Borkelmans. Voor hem tonen zulke gesprekken aan dat zelfs topvoetballers beseffen dat echte, blijvende vriendschappen in de sport zeldzaam zijn geworden.





Moeizame zoektocht naar een nieuwe job

Na zijn laatste opdracht in Irak, waar politieke onrust zijn werk als technisch directeur stopzette, zit Borkelmans zonder club. Vanuit België komt er voorlopig weinig interesse, ondanks de internationale ervaring die hij opbouwde.

“Belgische clubs laten weinig van zich horen. Nochtans heb ik tijdens die Jordaanse jaren, in Irak en bij de Rode Duivels toch wel wat bewezen”, klinkt het. “Heeft dat gebrek aan kansen misschien te maken met mijn verleden als mijnwerker?”, vraag hij zich af.