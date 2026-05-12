📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Joel Ordoñez blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Vooral Juventus duwt stevig door voor de Ecuadoriaanse verdediger en heeft daarvoor zelfs een concreet transferplan uitgewerkt.

Premier League-clubs volgen Ordoñez intensief

De sterke prestaties van Joel Ordoñez bij Club Brugge hebben heel wat Europese topclubs overtuigd. Vooral vanuit de Premier League is de belangstelling groot.

Verschillende Engelse topteams zouden de jonge Ecuadoriaan al maandenlang volgen en hem hoog op hun verlanglijst hebben staan. Ordoñez combineert fysieke kracht met snelheid en maturiteit aan de bal, eigenschappen die hem bijzonder aantrekkelijk maken voor clubs uit Engeland.

Club Brugge beseft dan ook dat het moeilijk wordt om de verdediger nog lang in België te houden. De West-Vlamingen rekenen erop dat de interesse tijdens de zomermercato verder zal toenemen, zeker nu Ordoñez zich ook internationaal blijft tonen.

Juventus werkt aan concreet transferplan

Volgens transferspecialist Alfredo Pedullà is de interesse van Juventus bijzonder concreet geworden. De Italiaanse topclub zou de voorbije weken intensief gewerkt hebben aan het dossier van Ordoñez en onderzoekt actief hoe een transfer financieel mogelijk kan worden gemaakt.

Daarbij ligt een opvallend plan op tafel. Juventus zou bereid zijn om verdediger Federico Gatti te verkopen om extra financiële ruimte te creëren voor de komst van de Ecuadoriaan. Dat toont aan hoe serieus de Oude Dame het dossier neemt. Juventus ziet in Ordoñez een verdediger die op langere termijn kan uitgroeien tot een vaste waarde in de Serie A.

Club Brugge mikt op recordsom

Club Brugge staat financieel sterk en voelt geen druk om Ordoñez snel te verkopen. Daardoor kan blauw-zwart stevig onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Volgens buitenlandse bronnen mikt Club op een transfersom van ongeveer 40 miljoen euro.

Mocht dat bedrag effectief op tafel komen, dan zou Ordoñez uitgroeien tot de duurste uitgaande transfer ooit in het Belgische voetbal. Club Brugge verwacht bovendien dat de concurrentie tussen Engelse clubs en Juventus de prijs nog verder kan opdrijven.

Contract en marktwaarde van Ordoñez

Joel Ordoñez ligt nog onder contract bij Club Brugge tot de zomer van 2028. Daardoor heeft de Belgische topclub een sterke onderhandelingspositie. De marktwaarde van de Ecuadoriaanse international wordt momenteel geschat op ongeveer 28 miljoen euro.

Op dit moment geldt de transfer van Ardon Jashari van Club Brugge naar AC Milan als de duurste uitgaande transfer ooit vanuit het Belgische voetbal. AC Milan betaalde in 2025 een vaste som van 36 miljoen euro, met nog eens 3 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Daarvoor stond het record op naam van Charles De Ketelaere, eveneens van Club Brugge naar AC Milan, voor ongeveer 32 à 37,5 miljoen euro afhankelijk van de meegerekende bonussen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Juventus
Joel Ordonez

Meer nieuws

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

21:29
6
Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

21:15
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

20:30
Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Interview

Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot"

20:40
1
Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

20:00
'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
1
'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

19:40
3
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

18:20
Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

18:40
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

17:53
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

17:20
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
15
Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
1
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
13
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

14:40
7
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
32
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
1
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
10
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
4
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
18
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 36
Torino Torino 2-1 Sassuolo Sassuolo
Cagliari Cagliari 0-2 Udinese Udinese
Lazio Lazio 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Lecce Lecce 0-1 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Como Como
Cremonese Cremonese 3-0 Pisa Pisa
Fiorentina Fiorentina 0-0 Genoa Genoa
Parma Parma 2-3 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 2-3 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 2-3 Bologna Bologna

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop zimbo zimbo over Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Ratko Svilar Ratko Svilar over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht .. .. over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden Jasperd Jasperd over 'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved