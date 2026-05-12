📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

Joel Ordoñez blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Vooral Juventus duwt stevig door voor de Ecuadoriaanse verdediger en heeft daarvoor zelfs een concreet transferplan uitgewerkt.

Premier League-clubs volgen Ordoñez intensief

De sterke prestaties van Joel Ordoñez bij Club Brugge hebben heel wat Europese topclubs overtuigd. Vooral vanuit de Premier League is de belangstelling groot.

Verschillende Engelse topteams zouden de jonge Ecuadoriaan al maandenlang volgen en hem hoog op hun verlanglijst hebben staan. Ordoñez combineert fysieke kracht met snelheid en maturiteit aan de bal, eigenschappen die hem bijzonder aantrekkelijk maken voor clubs uit Engeland.

Club Brugge beseft dan ook dat het moeilijk wordt om de verdediger nog lang in België te houden. De West-Vlamingen rekenen erop dat de interesse tijdens de zomermercato verder zal toenemen, zeker nu Ordoñez zich ook internationaal blijft tonen.

Juventus werkt aan concreet transferplan

Volgens transferspecialist Alfredo Pedullà is de interesse van Juventus bijzonder concreet geworden. De Italiaanse topclub zou de voorbije weken intensief gewerkt hebben aan het dossier van Ordoñez en onderzoekt actief hoe een transfer financieel mogelijk kan worden gemaakt.

Daarbij ligt een opvallend plan op tafel. Juventus zou bereid zijn om verdediger Federico Gatti te verkopen om extra financiële ruimte te creëren voor de komst van de Ecuadoriaan. Dat toont aan hoe serieus de Oude Dame het dossier neemt. Juventus ziet in Ordoñez een verdediger die op langere termijn kan uitgroeien tot een vaste waarde in de Serie A.





Club Brugge mikt op recordsom

Club Brugge staat financieel sterk en voelt geen druk om Ordoñez snel te verkopen. Daardoor kan blauw-zwart stevig onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Volgens buitenlandse bronnen mikt Club op een transfersom van ongeveer 40 miljoen euro.

Mocht dat bedrag effectief op tafel komen, dan zou Ordoñez uitgroeien tot de duurste uitgaande transfer ooit in het Belgische voetbal. Club Brugge verwacht bovendien dat de concurrentie tussen Engelse clubs en Juventus de prijs nog verder kan opdrijven.

Contract en marktwaarde van Ordoñez

Joel Ordoñez ligt nog onder contract bij Club Brugge tot de zomer van 2028. Daardoor heeft de Belgische topclub een sterke onderhandelingspositie. De marktwaarde van de Ecuadoriaanse international wordt momenteel geschat op ongeveer 28 miljoen euro.

Op dit moment geldt de transfer van Ardon Jashari van Club Brugge naar AC Milan als de duurste uitgaande transfer ooit vanuit het Belgische voetbal. AC Milan betaalde in 2025 een vaste som van 36 miljoen euro, met nog eens 3 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Daarvoor stond het record op naam van Charles De Ketelaere, eveneens van Club Brugge naar AC Milan, voor ongeveer 32 à 37,5 miljoen euro afhankelijk van de meegerekende bonussen.