Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

Met het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico in aantocht groeit de onrust bij mensenrechtenorganisaties. Vooral in de Verenigde Staten klinkt er steeds meer kritiek op de aanpak rond veiligheid, immigratie en de bescherming van minderheden tijdens het toernooi.

Volgens Human Rights Watch dreigt het komende WK zelfs uit te draaien op een “potentiële mensenrechtencatastrofe”. De organisatie vreest vooral de mogelijke rol van de Amerikaanse immigratiedienst ICE en waarschuwt voor de behandeling van kwetsbare groepen tijdens het tornooi.

Bezorgdheid om ICE

Topvrouw Minky Worden trok in een interview met het Duitse medium ntv.de stevig aan de alarmbel. “Het WK blijft wellicht het grootste sportevenement ter wereld, maar op vlak van mensenrechten dreigt het zeker niet het beste WK ooit te worden”, klonk het scherp.

Vooral de mogelijke aanwezigheid van ICE zorgt voor grote bezorgdheid. Volgens Worden gaat het om een harde en controversiële immigratiedienst die volgens haar vaak “brutaal en onmenselijk” optreedt, zelfs tegenover mensen die legaal in de Verenigde Staten verblijven.

Hoe ICE precies zal ingezet worden tijdens het WK is voorlopig nog onduidelijk. Rodney Barreto, medevoorzitter van het organisatiecomité in Miami, verklaarde recent wel dat hij garanties kreeg van minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat er geen ICE-agenten aanwezig zullen zijn in de stadions tijdens WK-wedstrijden.

Toch vreest Human Rights Watch dat de politieke spanningen in de Verenigde Staten ook tijdens het WK duidelijk voelbaar zullen zijn. Daarbij wordt vooral gewezen naar het beleid van president Donald Trump en de impact daarvan op minderheden.





Vorm van corruptie

Volgens Worden schieten verschillende gaststeden tekort op vlak van bescherming van kwetsbare groepen. “Van de vier gepubliceerde actieplannen vermeldt enkel Atlanta expliciet rechten voor LGBT-personen”, stelde ze teleurgesteld vast.

Ook de beslissing van FIFA om Trump vorig jaar een speciale Vredesprijs toe te kennen, valt bijzonder slecht bij Human Rights Watch. Worden noemde die beslissing zelfs “een vorm van corruptie” en beschuldigde de FIFA ervan de Amerikaanse president bewust te willen paaien.

Human Rights Watch staat overigens niet alleen met die kritiek. Eerder waarschuwde ook Amnesty International in een uitgebreid rapport dat het WK 2026 dreigt uit te groeien tot “een platform voor repressie en autoritaire praktijken”.

De aanloop naar het prestigieuze toernooi belooft daarmee niet alleen sportief, maar ook politiek bijzonder woelig te worden.