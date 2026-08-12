Transfers en het Europees stadion: Union-CEO Bormans geeft duidelijkheid over gevolgen van uitschakeling

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé vanuit Bodø
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Transfers en het Europees stadion: Union-CEO Bormans geeft duidelijkheid over gevolgen van uitschakeling
Foto: © photonews
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Dinsdagavond, rond 22 uur, op de luchthaven van Bodø. Iets meer dan een uur eerder maakte Philippe Bormans zich nog op voor mogelijke strafschoppen, tot Bodø/Glimt voor de derde keer op de avond op voorsprong kwam. Dit keer was het er eentje te veel.

In de opvallend drukke terminal van de kleine luchthaven, die op dat uur normaal bijna verlaten is, maakt Union zich al klaar voor de terugreis. Aan gate 14 blikt CEO Philippe Bormans voor het eerst terug op de pijnlijke ontknoping.

Keerpunt met gevolgen van tientallen miljoenen

“Het is bijzonder frustrerend. Niemand verwachtte dat het hier makkelijk zou worden en dat is ook gebleken. Vergeet niet dat deze ploeg vorig seizoen Manchester City, Inter en Sporting Portugal in eigen stadion heeft verslagen. En het ligt niet alleen aan hun thuisvoordeel of hun supporters, want ze wonnen ook bij Atlético Madrid”, aldus Bormans.

“Toch hadden we de kwalificatie in eigen handen. Zowel in de heen- als terugwedstrijd draait het om een paar fases die de match volledig doen kantelen. Na zo’n scenario is het logisch dat je met veel frustratie achterblijft.”

Voor deze verplaatsing naar Noorwegen was de laatste Europese uitwedstrijd van Union die bij Bayern München. Een gelijkaardig Champions League-podium komt er dit seizoen niet meer, maar bij Union wordt de Europa League allerminst als een troostprijs bekeken.

“De Champions League stopt hier, maar ook de Europa League kan ons een mooie campagne en nieuwe Europese emoties bezorgen. Union hoort thuis op het hoogste Europese niveau. Dat hebben we vorig seizoen gezien en dat zullen we opnieuw proberen te tonen.”

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De eerste grote onzekerheid van het seizoen is daarmee verdwenen. De volgende vraag gaat over het einde van de transferperiode. Zal Union nog versterking halen? Achterin valt Ross Sykes nog maanden uit, terwijl aan de rechterkant mogelijk ook Anan Khalaili vertrekt.

“Op dit moment is het niet de bedoeling om zomaar een speler bij te halen”, nuanceert Bormans. “Er zullen eerst nog spelers vertrekken. Voor het einde van de mercato maken we uiteraard opnieuw de balans op. Er kunnen ook blessures bijkomen, zoals die van Ross. Een flankaanvaller als vervanger van Anan? Dat zou bij een vertrek inderdaad nuttig kunnen zijn, maar eerst moeten we afwachten wat er precies met Anan gebeurt.”

Ook rond enkele belangrijke spelers blijft de toekomst onzeker. Een vertrek van Kevin Mac Allister of Promise David zou sportief zwaar wegen. “We zullen wel zien. In het voetbal weet je nooit wat er gebeurt. Het is nog maar 12 augustus en er zullen nog spelers vertrekken. Maar de samenstelling van deze groep zal niet plots veranderen omdat we de Champions League niet gehaald hebben.”

Union verandert zijn koers niet

Ook financieel beschouwt Union de uitschakeling niet als een terugslag die de verdere ontwikkeling van de club in gevaar brengt. “Met of zonder Champions League zullen we financieel in het groen eindigen. Dat was vorig seizoen zo en dat zal dit seizoen opnieuw het geval zijn. We realiseren transfers en spelen Europees voetbal. Uiteraard liggen de inkomsten in de Champions League wel een pak hoger.”

Volgens Bormans blijft het Europese parcours van de voorbije jaren bovendien een belangrijk argument om spelers naar Brussel te halen. “Dat we vorig seizoen Champions League speelden, heeft uiteraard bepaalde spelers overtuigd om naar ons te komen. Maar ook wat we daar hebben laten zien, blijft in ons voordeel spelen. Dat zal op langere termijn nog zo zijn wanneer spelers Union als mogelijke bestemming bekijken.”

Dan blijft nog de vraag waar Union zijn thuiswedstrijden in de Europa League zal afwerken. De Brusselaars speelden vorige week nog in Oostende, terwijl ze vorig seizoen gebruikmaakten van het Lotto Park. Dat stadion zou op donderdagavond echter niet altijd beschikbaar zijn. Tijdens een eerdere Europa League-campagne week Union ook al uit naar het Koning Boudewijnstadion.

“Er is nog niets beslist. Misschien spelen we in Oostende, misschien op de Heizel of eventueel ergens anders. Eerst moesten we weten welke Europese competitie we zouden spelen. Dat weten we nu. De komende weken bekijken we wat de beste oplossing is”, besluit Bormans.

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